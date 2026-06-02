Inflation : la zone euro franchit le seuil de 3,2% en mai 2026

L’inflation dans la zone euro poursuit sa trajectoire ascendante et atteint 3,2% en mai 2026, contre 3,0% le mois précédent. Cette accélération des prix à la consommation, révélée par les estimations flash d’Eurostat publiées ce mardi 2 juin, marque un tournant significatif pour l’économie européenne. Pour le troisième mois consécutif, la hausse dépasse l’objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), confirmant la profondeur des pressions inflationnistes qui traversent le continent.

Cette nouvelle progression témoigne de la persistance des déséquilibres économiques qui affectent les vingt-et-un pays de la zone euro. Les répercussions du conflit au Moyen-Orient continuent de peser sur les coûts énergétiques, alimentant une spirale qui interroge sur l’efficacité des politiques monétaires en vigueur.

L’énergie, moteur principal de la flambée des prix

Les prix de l’énergie constituent le facteur déterminant de cette accélération inflationniste. Selon Eurostat, ce secteur affiche le taux annuel le plus élevé avec 10,9% en mai , contre 10,8% en avril. Cette progression, modeste en apparence, révèle la persistance des tensions géopolitiques qui maintiennent les cours du pétrole à des niveaux élevés.

Le conflit dans le détroit d’Ormuz continue d’alimenter les craintes sur l’approvisionnement énergétique européen. Les perturbations liées à cette crise mettront encore plusieurs mois à se résorber pleinement, même en cas d’accord entre Washington et Téhéran. Cette situation place l’Europe, structurellement dépendante des importations énergétiques, dans une position de vulnérabilité économique particulièrement exposée.

Services et biens industriels : une contagion préoccupante

Au-delà de l’énergie, l’inflation se propage à d’autres pans de l’économie. Les services enregistrent une hausse notable à 3,5% , contre 3,0% en avril, une accélération qui retient tout particulièrement l’attention des analystes, dans la mesure où elle touche directement les dépenses courantes des ménages européens.

Les biens industriels hors énergie progressent également, passant de 0,8% à 0,9%. À contre-courant, l’alimentation, les boissons alcoolisées et le tabac marquent un léger reflux, s’établissant à 2,0% contre 2,4% le mois précédent. Cette évolution contrastée illustre toute la complexité des mécanismes inflationnistes à l’œuvre dans l’économie du Vieux Continent.

L’inflation sous-jacente inquiète les marchés

L’inflation sous-jacente, qui exclut les composantes les plus volatiles, énergie et alimentation, atteint 2,5% sur un an , au-dessus des 2,4% anticipés par les économistes. Ce chiffre constitue sans doute le signal le plus alarmant de cette publication statistique. Considérée comme le baromètre le plus fiable des tendances de fond, cette mesure signale une propagation des pressions inflationnistes au cœur même de l’économie réelle.

Francesco Pesole, stratège chez ING, qualifie cette accélération de l’inflation centrale de « plus préoccupante » que la hausse globale. Son analyse rejoint celle de nombreux observateurs qui y voient une raison impérieuse de « rester ferme » face aux défis monétaires du moment. Les Échos soulignent d’ailleurs que l’inflation en zone euro atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis trois ans.

La BCE face au dilemme monétaire

Ces données renforcent considérablement les anticipations d’une intervention de la Banque centrale européenne. Les marchés financiers estiment désormais à environ 95% la probabilité d’une hausse d’un quart de point des taux directeurs lors de la réunion prévue la semaine prochaine, ce qui constituerait le premier relèvement en près de trois ans.

Carsten Brzeski, d’ING Research, envisage cette hausse comme un « geste symbolique » destiné à démontrer la détermination de l’institution. Philip Lane, économiste en chef de la BCE, et Isabel Schnabel, membre du directoire, avaient d’ores et déjà préparé le terrain en avertissant que la flambée du pétrole alimentait une inflation désormais plus diffuse.

Ce durcissement monétaire annoncé intervient pourtant dans un contexte économique singulièrement fragile. La croissance en zone euro s’est limitée à 0,1% au premier trimestre, témoignant de la précarité de la reprise. L’institution doit par ailleurs composer avec une incertitude considérable quant à la durée et à l’ampleur du choc énergétique. Certains analystes estiment que la BCE pourrait se trouver contrainte à plusieurs hausses successives si la tendance se confirmait.

Disparités nationales et impact social

Les données nationales révèlent des écarts saisissants au sein de la zone euro. La Bulgarie, qui a intégré la monnaie unique le 1er janvier 2026, enregistre le niveau d’inflation le plus élevé avec 6,3% sur un an . À l’opposé, Malte affiche un taux mesuré de 2,1%, illustrant les profondes différences structurelles entre les économies européennes.

Cette situation place les ménages dans une position délicate. Les salaires reculent de nouveau en termes réels pour la première fois depuis trois ans, le rythme de la hausse des prix dépassant celui de la progression des revenus, estimée à 2,6% cette année selon l’indice de la BCE. Cette érosion du pouvoir d’achat frappe d’autant plus durement que les ménages se remettaient à peine du choc inflationniste de 2022 et 2023, au troisième trimestre 2025, seule la moitié des pays de l’OCDE avait retrouvé un niveau de salaire réel équivalent à celui de fin 2021. Dans ce contexte, les charges du quotidien pèsent de tout leur poids : les travaux de rénovation, par exemple, recèlent de nombreux pièges budgétaires que l’inflation rend encore plus coûteux à ignorer.

Perspectives et enjeux futurs

L’évolution de l’inflation en Europe soulève des questions de fond sur l’efficacité des politiques économiques actuelles. Les analystes de Capital Economics soulignent que cette nouvelle hausse « renforce les arguments en faveur d’un relèvement des taux », tout en alertant sur le fait que « les risques à la hausse sur l’inflation sous-jacente pourraient être plus élevés » qu’initialement anticipé.

L’enjeu principal demeure l’équilibre, toujours précaire, entre la nécessité de contenir les pressions inflationnistes et la préservation d’une croissance déjà chancelante. Une aggravation de la crise iranienne pourrait prolonger le choc énergétique et compliquer davantage la tâche des décideurs européens. Dans ce climat d’incertitude, certaines catégories de travailleurs sont plus exposées que d’autres : les aides à domicile du secteur associatif ont ainsi obtenu une revalorisation salariale validée au 1er juin, une mesure qui prend tout son sens dans ce contexte de hausse généralisée des prix.

Les prochaines données complètes, attendues pour le 17 juin 2026, permettront d’affiner la lecture de cette tendance préoccupante. D’ici là, l’Europe navigue dans un brouillard d’incertitudes, où les considérations géopolitiques pèsent autant que les fondamentaux économiques sur la trajectoire des prix.