Adieu le Portugal : les retraités français affluent vers cette cité balnéaire où le loyer coûte 40% de moins

Les retraités français disent progressivement « adieu au Portugal » et mettent le cap vers le nord, à la recherche d’une nouvelle destination secrète. Ces dernières années, Douarnenez, une ville bretonne nichée dans le Finistère, s’impose comme « LA nouvelle alternative pour les seniors », offrant un cadre de vie plus tranquille que les destinations classiques, rapporte le magazine Grazia.

Pourquoi les retraités changent de cap

Pendant longtemps, le Portugal a attiré beaucoup de retraités français grâce à une fiscalité avantageuse, un coût de la vie modéré et un climat doux. Cette combinaison a poussé des milliers d’expatriés à s’y installer. Mais récemment, la hausse des prix de l’immobilier et la fin de certains avantages fiscaux ont érodé cet attrait. Face à ces changements, de nombreux seniors préfèrent revenir en France et privilégier un cadre de vie plus authentique et accessible, comme celui proposé par Douarnenez.

Douarnenez, la cité balnéaire qui séduit

Située face à l’océan Atlantique, au cœur de la baie qui porte son nom, Douarnenez, surnommée « la capitale de la sardine » ou « ancienne cité sardinière », attire de plus en plus de retraités en quête de simplicité et de quiétude. Avec une population d’environ 14 000 habitants, la ville offre des paysages authentiques : ports animés, maisons colorées et criques sauvages. L’ambiance y est paisible, loin des grandes stations balnéaires bondées, et donne l’impression que « le temps semble ralentir au rythme des marées ».

Un marché immobilier qui attire

L’atout principal pour les retraités, c’est le prix du marché immobilier à Douarnenez. Le prix moyen oscille entre 2 200 et 2 400 € le m², nettement en dessous de certaines zones littorales où les prix dépassent 4 000 € le m². On trouve encore des biens accessibles à moins de 100 000 €, ce qui permet aux seniors d’acheter une résidence principale ou secondaire sans mobiliser un budget énorme. Ce positionnement rend Douarnenez particulièrement séduisante pour ceux qui veulent profiter de la « douceur de vivre » bretonne à des tarifs raisonnables.

Santé, climat et qualité de vie : pourquoi la Bretagne plaît

Au-delà de l’aspect financier, Douarnenez bénéficie d’un air marin « chargé d’iode », réputé bénéfique pour les voies respiratoires. Le climat tempéré, sans fortes chaleurs en été, convient bien à une retraite paisible, offrant une qualité de vie optimale. Les promenades sur les sentiers côtiers, les marchés locaux et la vie associative offrent des possibilités d’activité et d’intégration, favorisant une retraite active et équilibrée.