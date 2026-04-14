Déclaration 2026 : pourquoi beaucoup de retraités ne cochent jamais cette case alors qu’elle leur ferait économiser plusieurs centaines d’euros

Chaque printemps, la campagne de déclaration des revenus démarre, et l’année 2026 ne fait pas exception. Cette année, l’administration fiscale ouvre les démarches à partir du 9 avril 2026 via le site impots.gouv.fr. Les contribuables doivent vérifier et compléter leur déclaration préremplie avant les dates limites qui varient selon les départements, entre le 22 mai et le 5 juin 2026.

Les revenus salariaux et les retraites sont déjà préremplis, mais d’autres informations importantes pour réduire vos impôts doivent être ajoutées avec soin.

Le quotient familial : comment en profiter

Pour certains foyers, obtenir une demi-part supplémentaire peut vraiment alléger la note. La case L concerne les célibataires, divorcés ou veufs ayant élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. Les parents isolés avec un enfant à charge peuvent cocher la case T. Quant aux anciens combattants âgés d’au moins 74 ans, la case W permet d’obtenir une demi-part supplémentaire, explique le magazine Notre Temps. Ces ajustements peuvent faire une vraie différence si vous les cochez au bon endroit.

Déductions liées à l’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire permet aussi de diminuer votre base imposable. Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur peuvent être déduites jusqu’à 6 794 € par enfant pour l’année 2025. Ces montants doivent être justifiés et inscrits dans les cases 6EL et 6EM.

Si vous hébergez un parent âgé, la case 6GU permet de déduire un forfait de 4 039 € pour le logement et la nourriture, ce qui simplifie la gestion des justificatifs.

Dépendance et maintien à domicile : réductions et crédits

Il existe des avantages fiscaux pour les dépenses liées à la dépendance et au maintien à domicile. Les frais d’hébergement en EHPAD ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 %, plafonnée à 10 000 € par an (soit une réduction maximale de 2 500 €).

Les prestations liées au maintien à domicile, comme l’aide ménagère et la garde, donnent droit à un crédit d’impôt de 50 %, avec une limite théorique de 12 000 € par an.

Pour les travaux d’adaptation du logement (par exemple installation d’une douche sécurisée ou d’un monte-escalier), un crédit d’impôt de 25 % s’applique sur des dépenses plafonnées à 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple.

Dons et cotisations syndicales : ce qu’il faut savoir

Les dons aux organismes d’aide peuvent réduire fortement l’impôt. Pour les premiers 1 000 € de dons, une réduction de 75 % est applicable ; au-delà, la réduction est de 66 %.

Les cotisations syndicales donnent droit à un crédit d’impôt de 66 %, à déclarer en case 7AC.