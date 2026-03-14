Impôts 2026 : les retraités qui ignorent les cases 7WJ et 7WI risquent de payer trop cher

Quand on remplit la déclaration de revenus, on passe souvent à côté de dispositifs qui allègent la facture. Pour la déclaration 2026, les seniors ont une belle opportunité avec les cases 7WJ et 7WI du formulaire 2042-RICI. Ces deux cases portent sur les dépenses d’équipement pour l’aide aux personnes et donnent droit à un crédit d’impôt de 25 % pour des travaux d’adaptation du logement. Voyons pourquoi elles comptent et comment en profiter.

Comment fonctionnent les cases 7WJ et 7WI

Les cases 7WJ et 7WI du 2042-RICI concernent les réductions et crédits d’impôt liés aux dépenses d’équipement et de main-d’œuvre pour adapter la résidence principale d’une personne âgée ou handicapée, explique le magazine Pleine Vie. Les travaux doivent avoir été payés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 : au-delà de ces dates, les factures ne sont pas prises en compte pour ce crédit.

Le crédit d’impôt de 25 % réduit d’abord l’impôt dû ; si le montant dépasse l’impôt à payer, l’excédent est remboursé par l’administration fiscale. Les bénéficiaires sont principalement les seniors de 60 ans ou plus. Ils doivent résider en France et le foyer doit comprendre une personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Conservez toutes les factures et justificatifs de handicap ou de perte d’autonomie, car l’administration peut demander des vérifications.

Quels travaux et matériels sont concernés

Les travaux doivent porter sur la résidence principale, qu’on soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Sont prises en compte les dépenses d’équipements et de main-d’œuvre, pour un montant TTC. Parmi les matériels éligibles figurent notamment :

barres d’appui

mains courantes

revêtements de sol antidérapants

volets roulants électriques

sièges de douche adaptés

Ces équipements améliorent l’accessibilité et la sécurité, ou permettent d’adapter le logement à une perte d’autonomie plus importante.

Il faut que les matériels soient fournis et installés par une entreprise qualifiée. Les enfants qui hébergent des parents dépendants peuvent aussi régler ces factures, à condition qu’elles soient liées au domicile principal.

Plafonds et comment déclarer

Les plafonds de dépenses sont de 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple imposé ensemble, pour la période 2021 à 2025, en tenant compte de l’abattement fiscal applicable. Par exemple, un retraité vivant seul ayant dépensé 4 000 € pourrait obtenir un crédit d’impôt de 1 000 €, tandis qu’un couple ayant dépensé 8 000 € obtiendrait un crédit de 2 000 €. Une fois le plafond atteint, il n’y a pas de déduction supplémentaire possible.

Pour bénéficier du crédit, il faut reporter le montant total TTC des dépenses supportées en 2025 dans les cases 7WJ et 7WI lors de la déclaration de revenus 2026. Pensez aussi à indiquer toutes les aides déjà perçues.