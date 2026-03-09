Retraités : oublier cette case sur votre déclaration pourrait vous coûter cher

La période des déclarations fiscales stresse pas mal de retraités en France : formulaires compliqués, règles pas toujours claires, et des ajustements fiscaux parfois méconnus. Dès 2026, un crédit d’impôt spécifique sera accessible aux retraités cotisant à des syndicats, à condition de remplir correctement la case 7AC du formulaire 2042 RICI. Comprendre comment ça marche permet de ne pas passer à côté d’une réduction de charge fiscale face aux changements fiscaux à venir.

Un crédit d’impôt qui peut aider les retraités

Les retraités qui cotisent à un syndicat représentatif peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations versées. Ce dispositif vise notamment les adhérents de syndicats comme la Confédération générale du travail, la Confédération française démocratique du travail, ou Force ouvrière. Attention toutefois : ce crédit est plafonné à 1 % du revenu brut imposable. Autrement dit, la part de cotisation au-delà de ce plafond ne donnera pas droit à un crédit supplémentaire.

Tout passe par le formulaire 2042 RICI. Une case mal remplie peut vous priver de l’avantage et entraîner des rectifications de la part de l’administration fiscale, qui peuvent coûter cher.

Remplir le formulaire 2042 RICI sans se tromper

Pour bénéficier du crédit, il faut indiquer les cotisations dans la case 7AC si vous déclarez individuellement, dans la case 7AE si les cotisations sont payées par le conjoint, et dans la case 7AG si elles concernent une personne à charge, explique Marie France. Il faut inscrire le montant total versé, sans mentionner le nom du syndicat.

Seules les cotisations versées à des syndicats représentatifs ou à « une association syndicale autorisée pour la défense des forêts contre l’incendie (ASA DFCI) » sont éligibles, selon expertimpôts.com. Le texte cite spécifiquement « les retraités adhérant ou continuant d’adhérer à un syndicat représentatif de salariés ou de fonctionnaires ».

Même si les justificatifs de paiement ne sont pas demandés au moment de la déclaration, conservez-les : l’administration fiscale peut les réclamer en cas de contrôle.