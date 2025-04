Êtes-vous prêt pour la déclaration fiscale 2025 ? Voici ce qu’il faut savoir

Avec 2025 qui arrive, les Français vont entamer une nouvelle période de déclarations d’impôts, marquée par des incertitudes fiscales. Voici toutes les informations qui vont vous permettre de mieux gérer vos impôts et de profiter des réductions et crédits d’impôt auxquels vous avez droit. Que vous soyez parent isolé, titulaire de la carte du combattant ou simplement quelqu’un qui souhaite y voir plus clair dans ses obligations, il est important de se tenir au courant des dernières nouveautés.

Dates et infos pratiques

La déclaration d’impôts pré-remplie sera dispo à partir du 10 avril 2025. Pensez à vérifier votre situation familiale au 1er janvier 2024, alors que d’autres cas imposent un contrôle soit au 1er janvier 2025, soit au 31 décembre 2024. Cette déclaration intègre automatiquement vos revenus, pensions et allocations, mais n’oubliez pas que certains crédits ou réductions doivent être validés par vos soins.

Demi-part en plus

Pour ceux qui élèvent seuls un enfant, voici ce qu’il faut : être célibataire, divorcé, séparé ou veuf au 1er janvier 2024, avoir un enfant majeur non rattaché au foyer et l’avoir élevé pendant au moins cinq ans tout en vivant seul. Pour en bénéficier, cochez la case L. De plus, les titulaires de la carte du combattant âgés de plus de 74 ans au 31 décembre 2024, dans une situation similaire, peuvent obtenir une demi-part supplémentaire en cochant la case W. Enfin, les parents isolés avec enfants à charge devront remplir des conditions analogues pour cocher la case T, tout en considérant l’abattement fiscal disponible pour certaines catégories.

Déductions pour pensions alimentaires

Les déductions concernant les pensions alimentaires varient selon la situation. Pour un enfant majeur vivant ailleurs, vous pouvez déduire jusqu’à 6 794 € par an et par enfant (cases 6EL et 6EM). Si votre enfant habite sous le même toit, une déduction forfaitaire de 4 039 € est possible sans justificatif. Pour un ascendant hébergé chez vous, une déduction similaire est prévue pour l’hébergement et la nourriture. Par ailleurs, les frais d’hébergement en maison de retraite se déduisent si l’ascendant perçoit moins de 12 411,36 € (case 6GU) (à noter pour ceux qui y ont droit).

Crédit d’impôt pour services à la personne

Le crédit d’impôt pour services à la personne vous rembourse 50 % des sommes engagées dans divers services, comme l’entretien de la maison ou l’aide aux personnes âgées. Ce crédit s’applique même pour une résidence secondaire et est plafonné à 12 000 € de dépenses annuelles. Nouveauté pour 2025 : il est désormais demandé d’indiquer la nature de l’organisme prestataire.

Réduction d’impôt pour dons

Si vous faites des dons à des œuvres d’intérêt général, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (case 7UF). Pour les aides aux personnes en difficulté, la réduction peut atteindre 75 % dans la limite de 1 000 € (case 7UD), tandis que pour les dons aux associations cultuelles, la réduction reste de 66 % mais plafonnée à 562 € (case 7UG). Pour les montants dépassant ces plafonds, l’excédent est reclassé dans la catégorie « intérêt général » avec la même réduction de 66 %.

Crédit d’impôt pour cotisations syndicales

Vous pouvez également bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 66 % du montant de vos cotisations syndicales, dans la limite de 1 % de vos revenus. Ce dispositif s’adresse aux salariés du privé et du public, aux fonctionnaires, aux chômeurs indemnisés ainsi qu’aux retraités. N’oubliez pas de reporter vos cotisations dans les cases prévues à cet effet : 7AC, 7AE ou 7AG.

Face aux complexités de plus en plus nombreuses du système fiscal en 2025, prenez le temps d’analyser ces changements pour optimiser vos impôts. En restant attentif aux dates clés et en vérifiant soigneusement chaque détail qui concerne votre situation personnelle, vous pouvez anticiper l’augmentation de la taxe foncière.