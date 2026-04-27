Vous pensez avoir le droit de payer l’addition séparément au restaurant : la loi française dit exactement le contraire

En France, après un bon repas au restaurant, l’arrivée de l’addition paraît souvent une simple formalité. Pourtant, elle peut provoquer de la confusion, voire un vrai malaise. Un droit que beaucoup de clients tiennent pour acquis, comme le paiement séparé, n’est pas garanti par la loi. Une étude OpinionWay en 2024, relayée par L’Hôtellerie Restauration, montre qu’environ 40 % des Français trouvent le partage de l’addition gênant, et 70 % se disent très mal à l’aise si leur paiement est refusé.

Ce que dit la loi (et ce qui se passe en pratique)

Le Code de la consommation impose que l’addition soit remise de façon détaillée : l’identité du restaurateur, le détail des plats et boissons, et le total toutes taxes comprises. En revanche, la loi n’accorde pas explicitement le droit à une « addition séparée » pour chaque convive à une même table. Le restaurateur peut donc fixer ses propres règles pour l’encaissement, à condition de les afficher clairement dans l’établissement.

Les espèces en euros ont cours légal. Le restaurateur doit accepter ce moyen de paiement dans la limite de 1 000 € lorsqu’un particulier règle un professionnel, sauf si l’encaissement en pièces dépasse 50 unités ou si la sécurité est en jeu. Refuser un paiement en espèces en dehors de ces exceptions peut entraîner une amende de 150 €.

Cartes, chèques, titres-restaurant : ce que peut décider le restaurateur

La carte bancaire, le chèque ou les titres-restaurant ne sont pas obligatoires pour le restaurateur. Il peut choisir de ne pas les accepter ou d’imposer des conditions pour leur usage. Les frais par transaction, entre 0,2 % et 0,5 % du montant, plus éventuellement une commission fixe, représentent une charge financière pour l’établissement. Pour limiter ces coûts et garder le service fluide, il n’est pas rare de voir des règles comme l’acceptation d’un maximum de deux cartes bancaires par addition.