Treize années après la promulgation de la loi Taubira en 2013, les couples de même sexe ont désormais trouvé leur place dans le paysage matrimonial français. Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée jeudi 23 avril, ces unions révèlent des caractéristiques démographiques singulières qui témoignent d’une profonde mutation sociétale.

Les couples homosexuels redessinent la cartographie du mariage français

Les données de l’Insee dévoilent qu’entre 2013 et 2024, quelque 84 000 couples de même sexe ont franchi le seuil du mariage civil. En 2024, 6 750 unions homosexuelles ont été célébrées, constituant 3 % de l’ensemble des mariages français. Cette proportion, stabilisée depuis 2022, atteste de l’enracinement définitif de cette forme d’union dans le tissu social hexagonal.

La répartition entre les genres demeure quasi-paritaire : 53 % des mariages concernent des couples d’hommes contre 47 % pour les couples de femmes, selon France Info. Cette équité numérique dissimule néanmoins des disparités comportementales significatives entre ces deux populations.

L’âge au mariage révèle des trajectoires de vie spécifiques

L’analyse démographique met en exergue une différence notable : les couples homosexuels convolent plus tardivement que leurs homologues hétérosexuels. En 2024, l’âge moyen au mariage s’établit à 44,8 ans pour les hommes épousant un homme, contre 39,9 ans pour ceux s’unissant à une femme. Cette tendance se retrouve également chez les femmes : 39,1 ans en moyenne pour celles se mariant à une femme, contre 37,6 ans pour les unions hétérosexuelles.

Cette différence d’âge s’explique en partie par le fait que « les couples de même sexe sont moins souvent parents que les couples de sexe différent, ceci étant particulièrement vrai pour les couples d’hommes », précise l’Insee. Cette donnée souligne l’impact du projet parental sur la temporalité matrimoniale, traditionnellement plus précoce lorsque la procréation naturelle entre en considération.

Des écarts d’âge entre partenaires plus marqués

L’étude révèle également que l’écart d’âge entre partenaires s’avère plus prononcé chez les couples homosexuels. Pour les couples d’hommes, cette différence atteint sept années en moyenne, contre 4,8 ans pour les couples de femmes et quatre ans pour les couples hétérosexuels. Ces niveaux demeurent constants depuis 2013, suggérant une persistance dans les modes de formation de ces unions.

Plus révélateur encore : 26 % des couples d’hommes mariés en 2024 affichaient un écart d’au moins dix ans, contre 14 % des couples de femmes et 10 % des couples hétérosexuels. Pour 7 % des mariages entre hommes, l’écart atteint même vingt ans ou plus, contre 1 % pour les autres configurations conjugales.

Géographie matrimoniale : entre concentration urbaine et dispersion rurale

La répartition territoriale des mariages homosexuels dessine une cartographie contrastée. Plus d’un couple d’hommes sur dix résidant à Paris s’est marié en 2024, soit trois fois plus que pour les couples de femmes ou hétérosexuels. Cette concentration parisienne traduit l’attractivité des grandes métropoles pour les populations LGBTQIA+, phénomène qui s’inscrit dans un contexte social parfois difficile, comme l’illustrent les défis économiques qui touchent de nombreux ménages français.

Inversement, les couples de femmes privilégient des zones moins denses : 34 % résident en commune rurale et 32 % en commune urbaine intermédiaire, contre respectivement 28 % et 24 % des couples d’hommes. Cette dichotomie géographique souligne des stratégies résidentielles différenciées selon le genre, selon Yahoo News.

Le mariage reste minoritaire parmi les couples de même sexe cohabitants

Contrairement aux couples hétérosexuels où le mariage demeure l’union de référence, les couples homosexuels privilégient d’autres formes juridiques. Au recensement de 2022, parmi les couples de même sexe cohabitants, 39 % étaient mariés, 25 % pacsés et 36 % vivaient en union libre.

Ces proportions contrastent fortement avec les couples hétérosexuels, où 71 % sont mariés, 10 % pacsés et 19 % en union libre. Cette différence suggère une approche plus diversifiée de l’engagement juridique au sein des communautés homosexuelles, dans un contexte où les considérations fiscales peuvent également influencer les choix matrimoniaux.

Les fondements juridiques du mariage civil français

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a consacré l’égalité matrimoniale en France. Le mariage civil français repose sur quatre piliers fondamentaux : la liberté matrimoniale, garantissant le libre choix du conjoint ; l’égalité entre époux dans leurs droits et devoirs ; la monogamie, interdisant la polygamie ; et l’indissolubilité relative, le mariage ne pouvant être rompu que par divorce ou décès.

Cette évolution législative a également ouvert l’adoption conjointe aux couples homosexuels, transformant profondément les modèles familiaux contemporains. Néanmoins, les couples de même sexe demeurent « moins souvent parents », particulièrement les couples d’hommes, reflétant les complexités liées à la parentalité homosexuelle.