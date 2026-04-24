Voici comment savoir si vos selles restent trop longtemps dans votre corps : les signes que les gastro-entérologues surveillent en priorité

Une étude récente publiée dans Cell Reports Medicine en 2024 remet en lumière une question souvent sous-estimée : la fréquence des mouvements intestinaux. Cette recherche pourrait bien changer notre façon de repérer les signes précoces de certaines maladies chroniques. Avec plus de 1 400 participants en bonne santé, l’étude examine le lien entre la régularité des selles et l’état de santé global. L’idée est simple : mieux repérer les variations de cette fréquence pour préserver notre bien-être sur le long terme.

Ce que les chercheurs ont voulu comprendre

L’étude de l’équipe du Dr Sean Gibbons à l’Institute for Systems Biology (ISB) de Seattle s’est penchée sur la manière dont la fréquence des mouvements intestinaux (FMI) agit sur différents aspects de la santé. Les chercheurs ont cherché à quantifier ses effets sur la structure et la composition du microbiote intestinal, ainsi que sur les métabolites et protéines présents dans le sang, incluant l’étude d’un bactériophage intestinal. L’objectif était d’identifier des biomarqueurs précoces pour suivre et peut‑être prévenir des maladies chroniques. Les auteurs espèrent ainsi changer la façon dont la clinique considère la gestion de cette fréquence.

La méthodologie repose sur des FMI autodéclarées, associées à des échantillons de plasma sanguin et de selles. Les participants, sélectionnés avec soin, ont aussi répondu à des questionnaires détaillés sur leur régime alimentaire, leur état de santé et leur mode de vie. Les données analysées couvrent des informations cliniques, comportementales et multi‑omiques.

Quelle fréquence est considérée comme normale ?

Pour les personnes en bonne santé, la fréquence idéale se situe entre une et deux fois par jour. Sortir de cette fourchette peut poser problème. Par exemple, une fréquence trop élevée, comme lors d’une diarrhée, favorise l’inflammation et augmente la sensibilité aux agents pathogènes. Cela s’accompagne aussi d’un microbiote intestinal moins diversifié, souvent aggravé par une durée excessive aux toilettes.

Johannes Johnson-Martinez, l’auteur principal de l’étude, explique : « Si les selles restent trop longtemps dans l’intestin, les microbes utilisent toutes les fibres alimentaires disponibles, qu’ils fermentent en acides gras à chaîne courte bénéfiques. Ensuite, l’écosystème passe à la fermentation des protéines, ce qui produit plusieurs toxines qui peuvent se retrouver dans la circulation sanguine. »

À l’inverse, une fréquence trop basse, la constipation, est associée à la production de métabolites toxiques susceptibles d’augmenter le risque de maladies chroniques, notamment l’insuffisance rénale chronique. La constipation touche plus souvent les adultes de plus de 60 ans et concerne jusqu’à 71 % des patients sous dialyse.

Ce que ça veut dire : et quelles limites

Au-delà de la fréquence, l’étude souligne d’autres facteurs qui jouent un rôle : alimentation, hydratation et activité physique. Les femmes et les personnes de poids moindre peuvent être affectées différemment en raison de particularités hormonales et corporelles, comme un déficit en motiline.

Les résultats apportent beaucoup d’enseignements, mais comportent des limites, notamment parce que les FMI sont autodéclarées. Comme le rappelle le Dr Sean Gibbons : « On ne sait pas si les anomalies du transit intestinal sont des facteurs précoces de maladies chroniques et de lésions organiques, ou si ces associations rétrospectives chez des patients malades ne sont qu’une coïncidence. » Il faudra donc poursuivre les recherches pour clarifier ces liens.