Ce qui se passe quand vous restez assis trop longtemps aux toilettes avec votre téléphone, et pourquoi les experts tirent la sonnette d’alarme

Dans la vie de tous les jours, certaines habitudes apparemment anodines peuvent peser sur notre santé. Rester trop longtemps assis sur les toilettes en fait partie. Se demander « Est-ce mauvais pour la santé de rester trop longtemps assis sur les toilettes ? » peut sembler étrange, mais la réponse compte. Une position assise prolongée n’est pas sans conséquence pour le corps.

Combien de temps rester et quels sont les risques

Il est recommandé de passer 5 minutes maximum aux toilettes, et en aucun cas de dépasser 10 minutes, rapporte franceinfo. Plusieurs problèmes de santé peuvent survenir si on dépasse ces durées. Rester assis trop longtemps peut gêner la circulation sanguine, augmenter la pression dans le ventre, provoquer des fourmillements dans les jambes, et même favoriser la formation d’hémorroïdes. Cela peut aussi abîmer les muscles du plancher pelvien et accroître le risque de prolapsus. Le prolapsus désigne la sortie, par les orifices naturels, d’organes qui devraient rester à l’intérieur du corps.

La position assise prolongée compromet la circulation sanguine et fait monter inutilement la pression abdominale. Forcer ou pousser quand rien ne se passe peut aussi aggraver la constipation, qui est à la fois un problème neurologique et musculaire. Quand les matières fécales restent trop longtemps dans l’intestin, le côlon réabsorbe leur eau, ce qui les durcit et rend l’évacuation plus difficile.

Ce qu’il faut corriger dans nos habitudes

Plusieurs facteurs allongent le temps passé aux toilettes : l’utilisation du smartphone, la lecture de livres, et la constipation. Ces distractions rendent le moment plus agréable, mais elles font dépasser le temps recommandé par simple inattention. En cas de difficulté, il vaut mieux se lever, marcher, ou boire de l’eau ou une boisson chaude, puis attendre de ressentir un besoin naturel avant de revenir.

Conseils pour une évacuation plus efficace

Pour optimiser le passage aux toilettes, quelques règles simples aident beaucoup. Premièrement, ne jamais se retenir sauf en cas d’impossibilité absolue, afin d’éviter le durcissement des selles. Deuxièmement, respecter le « timing » : ne pas transformer ce moment en pause prolongée ; la lecture ou le smartphone peuvent attendre. Enfin, adaptez votre position : assurez-vous que les genoux soient au-dessus des hanches. Un petit banc pour surélever les pieds peut aider à aligner le côlon et faciliter l’évacuation.