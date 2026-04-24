Un million de départs à la retraite d’ici 2030 : le gouvernement dévoile son plan pour éviter la paralysie de l’industrie française

Le 20 avril dernier, le gouvernement a fait une annonce importante dans les locaux d’Airbus Atlantic à Montoir-de-Bretagne. Présents sur place, les ministres du Travail et de l’Industrie ont dévoilé une feuille de route ambitieuse visant à faciliter le recrutement dans le secteur industriel, un enjeu majeur pour l’emploi et le développement économique en France. Alors que plusieurs filières manquent de talents, cette initiative cherche à répondre aux besoins pressants en main-d’œuvre qualifiée.

Les objectifs chiffrés pour 2026

Au cœur du plan : atteindre 600 000 recrutements durables dès 2026, c’est-à-dire en CDI ou en CDD de six mois et plus. Le calendrier est serré : selon Boursorama, les prévisions tablaient déjà sur 580 000 recrutements durables pour 2025, et 125 000 sur les trois premiers mois de 2026. Sur un horizon de trois ans, la feuille de route veut combler les 60 000 emplois non satisfaits chaque année et anticiper les départs à la retraite, estimés à un million d’ici 2030.

Trois axes pour s’organiser

La stratégie repose sur trois grands axes. Premier point : attirer et orienter les talents vers l’industrie, en renforçant l’image du secteur auprès des jeunes. Parmi les mesures annoncées, le doublement des stages « 1élève1stage » pour les élèves de la 4e à la seconde et l’organisation de « jobs datings » pour les lycéens sont mis en avant. L’idée n’est pas seulement de séduire les nouvelles générations, mais aussi de leur donner une vision claire des métiers et des opportunités.

Le deuxième axe vise à intensifier la formation, à la fois initiale et continue, pour mieux coller aux besoins des entreprises industrielles. Le troisième axe cherche à améliorer la fidélisation et le recrutement, deux piliers pour la pérennité du secteur industriel.

France Travail, un acteur central du plan

Un rôle important est confié à France Travail : capter 50% d’offres d’emploi supplémentaires provenant d’entreprises industrielles et doubler le nombre d’immersions en entreprise, pour atteindre 35 000. Ces immersions, ouvertes à un large public (jeunes, femmes, seniors, demandeurs d’emploi de longue durée, personnes en situation de handicap, personnes issues de quartiers prioritaires), ont pour but de permettre aux candidats de découvrir concrètement les métiers.

Cette mobilisation de France Travail s’accompagne d’une priorité donnée à l’industrie de la défense. Le 2 avril, depuis l’usine de Dassault Aviation à Cergy, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a appelé les jeunes à s’engager dans cette voie. Un pôle de recrutement pour l’industrie de défense a été annoncé, pour mieux structurer ces filières stratégiques.