Orano : 1 000 emplois à pourvoir dans le nucléaire en 2026

Orano a confirmé, lundi 13 avril 2026, une nouvelle vague d’embauches dans le quart sud-est, un territoire clé pour la filière nucléaire. Cette campagne s’inscrit dans une trajectoire bien plus large : 10 000 recrutements annoncés sur dix ans, dans un contexte de relance industrielle et énergétique.

Orano lance 1 000 recrutements dans le nucléaire en 2026

Orano prévoit de recruter 1 000 personnes en 2026 dans le Sud-Est, couvrant un large spectre de contrats. Selon les informations du Dauphiné Libéré, ces postes concernent « CDI, CDD, alternance et stage » et s’étendent du site du Tricastin à celui de Marcoule, en passant par Malvési. Ainsi, l’entreprise structure son expansion autour de bassins industriels déjà établis.

La répartition géographique souligne l’importance stratégique du site du Tricastin. En effet, « un tiers des offres en CDI et CDD sont concentrées à Tricastin » selon le même média . Ce pôle, situé entre Drôme et Vaucluse, devient donc un axe majeur du développement d’Orano, tant pour la production que pour la maintenance.

Une stratégie de long terme pour Orano et le nucléaire français

Par ailleurs, cette vague de recrutement s’inscrit dans une ambition bien plus large. Orano vise 10 000 embauches sur dix ans dans le Sud-Est, une donnée confirmée par plusieurs sources concordantes. Ce cap illustre la montée en puissance du nucléaire dans les politiques énergétiques nationales et européennes. Dans le détail, près de 700 postes sont proposés en CDI et CDD, complétés par environ 300 contrats en alternance et stages.

Tiphaine Escudero, responsable attractivité et recrutements, précise : « L’alternance constitue un véritable levier d’insertion professionnelle : ce dispositif de pré-recrutement permet à de nombreux alternants de trouver un emploi dans la continuité de leur formation ». En parallèle, la filière nucléaire française affiche des besoins massifs. Elle représente plus de 220 000 emplois et prévoit « plus de 10 000 recrutements attendus chaque année dans les prochaines années » selon TV Sud Magazine. La dynamique d’Orano s’inscrit dans une tendance sectorielle globale.

Des profils variés au cœur des besoins d’Orano dans le nucléaire

De plus, Orano cible une diversité de profils, du Bac professionnel au Bac+5. Les métiers concernés couvrent la production, la maintenance industrielle, la chimie, la sûreté ou encore la gestion de projets. Cette pluralité reflète la complexité du cycle du combustible nucléaire. Les activités liées à l’assainissement et au démantèlement occupent une place croissante. Ces segments, souvent moins visibles, deviennent essentiels dans la gestion du parc nucléaire existant. Ils nécessitent donc des compétences techniques spécifiques, renforçant les besoins de recrutement d’Orano.

Le groupe emploie déjà environ 6 000 salariés dans le Sud-Est, confirmant l’ancrage territorial de ses opérations. Cette densité industrielle explique l’ampleur des recrutements annoncés, mais aussi leur caractère déterminant pour l’économie locale. Ainsi, le nucléaire apparaît comme un moteur d’emploi durable dans la région.