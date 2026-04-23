SER 2026 : un sommet sur l’écologie organisé par le Kazakhstan

Le Sommet écologique régional 2026 (SER), orchestré sous la bannière « Une vision partagée pour un avenir durable », vient d’entamer ses travaux dans la capitale kazakhe. Cette initiative remarquable, portée par le ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles du Kazakhstan en collaboration avec les Nations Unies, marque l’avènement du premier événement de cette envergure exclusivement dédié à l’élaboration de solutions concertées face aux défis environnementaux qui étreignent l’Asie centrale.

L’Asie centrale, région particulièrement vulnérable aux bouleversements climatiques, affronte des défis environnementaux d’une acuité exceptionnelle. La disparition progressive de la mer d’Aral, l’intensification des phénomènes de désertification, la raréfaction des ressources hydriques et l’augmentation des températures moyennes de 2°C au cours des dernières décennies transforment cette assemblée en un impératif vital pour la survie de millions d’habitants.

Cet événement cristallise une étape déterminante dans la diplomatie environnementale régionale, rassemblant dirigeants politiques, organisations multilatérales et acteurs économiques autour d’enjeux cruciaux pour l’avenir planétaire. Cette convergence remarquable illustre la volonté politique de transcender les frontières nationales pour forger des réponses collectives aux crises écologiques contemporaines.

L’initiative kazakhe portée par la vision présidentielle de Tokaïev

Le président Kassym-Jomart Tokaïev, personnalité emblématique de cette mobilisation internationale, a inauguré les travaux lors d’une session plénière de haute tenue. Son investissement personnel dans cette démarche témoigne de la stratégie kazakhe visant à s’imposer comme acteur majeur de la transition écologique régionale, capitalisant ainsi sur son positionnement géopolitique stratégique entre l’Europe et l’Asie.

L’organisation de ce Sommet écologique régional s’inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques kazakhs destinés à consolider la coopération multilatérale. Cette approche pragmatique répond aux défis transnationaux que représentent la gestion des ressources hydriques, la sauvegarde de la biodiversité et l’adaptation climatique dans une région particulièrement exposée aux transformations environnementales. L’urgence climatique en Asie centrale, caractérisée par des sécheresses récurrentes et la diminution de 40% des glaciers depuis 1960, confère à cette initiative une dimension existentielle.

Une participation internationale exceptionnelle

La mobilisation suscitée par le SER 2026 traduit l’urgence des enjeux évoqués. Les chefs d’État d’Asie centrale, accompagnés des présidents d’Arménie, de Géorgie et de Mongolie, ainsi que le Premier ministre d’Azerbaïdjan, ont confirmé leur présence. Cette convergence politique bénéficie également de la participation des dirigeants des principales agences onusiennes, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’UNESCO et l’UNICEF.

Au total, quinze délégations officielles sont attendues, incluant l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Chine et la Russie. Cette diversité géographique confère au Sommet écologique régional une dimension véritablement planétaire, transformant Astana en capitale temporaire de la diplomatie environnementale mondiale. Cette influence diplomatique fait écho aux initiatives européennes menées par des leaders comme Ursula von der Leyen, illustrant une convergence mondiale vers la transition écologique.

Les institutions financières internationales, notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi que la Banque mondiale, apportent leur expertise en matière de financement des transitions écologiques. Leur présence souligne l’importance cruciale des mécanismes financiers innovants pour concrétiser les ambitions environnementales.

Un agenda substantiel structuré autour de huit priorités

L’architecture programmatique du sommet reflète la complexité des défis contemporains. Les huit domaines prioritaires dessinent une feuille de route exhaustive : le soutien à la transition climatique, l’adaptation et la résilience économique aux risques environnementaux, la sécurité alimentaire et les écosystèmes régionaux, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la pollution atmosphérique et la gestion des déchets, les mécanismes d’atteinte des ambitions environnementales, la transition juste et inclusive, ainsi que les compétences environnementales et numériques.

Cette approche systémique illustre la maturité conceptuelle des organisateurs, qui évitent l’écueil de solutions fragmentaires pour privilégier une vision holistique des transformations nécessaires. L’intégration des dimensions sociales et économiques dans les réflexions environnementales témoigne d’une compréhension affinée des interdépendances contemporaines, particulièrement cruciale dans une région où 60% de la population dépend directement de l’agriculture.

Des initiatives concrètes et des projets d’investissement

Loin des déclarations d’intention, le Sommet écologique régional ambitionne de produire des résultats tangibles. Cinquante et un documents sont programmés à la signature, dont seize initiatives régionales et nationales ainsi que six projets d’investissement. Cette démarche pragmatique distingue le SER 2026 d’autres rencontres internationales souvent critiquées pour leur caractère déclaratoire.

La consultation relative à l’établissement d’une Organisation internationale de l’eau au sein du système onusien constitue l’une des initiatives les plus ambitieuses. Cette proposition, soutenue par les autorités hydriques des États membres de l’ONU, pourrait révolutionner la gouvernance mondiale des ressources en eau, enjeu stratégique majeur du XXIe siècle. Dans une région où les conflits hydriques menacent la stabilité géopolitique, cette initiative revêt une importance capitale.

Selon The Astana Times, le programme culminera avec l’adoption de la déclaration conjointe « Solidarité environnementale de l’Asie centrale » ainsi qu’un Programme d’action régional avec les agences onusiennes pour 2026-2030.

L’exposition RES 2026 EXPO : vitrine technologique de l’innovation verte

Parallèlement aux travaux diplomatiques, l’Exposition internationale des technologies vertes RES 2026 EXPO rassemble trois cents entreprises issues de trente pays. Cette manifestation commerciale, qui devrait accueillir vingt mille visiteurs, illustre la dimension économique de la transition écologique.

Le pavillon national du Kazakhstan met en lumière les réalisations du pays en matière de conservation de la biodiversité, notamment les projets de préservation du cheval de Przewalski, de l’antilope saïga et du tigre de Touran. Ces initiatives symbolisent l’engagement concret du Kazakhstan dans la protection des espèces menacées, dépassant les engagements internationaux pour développer des programmes de conservation innovants.

L’accent mis sur les systèmes intelligents de gestion des ressources et les solutions environnementales connectées témoigne de l’intégration des technologies numériques dans les stratégies écologiques nationales. Cette approche technologique, selon Central Asia Climate Foundation, pourrait servir de modèle pour d’autres pays confrontés à des défis similaires.

L’organisation de ce Sommet écologique régional confirme l’émergence du Kazakhstan comme puissance diplomatique régionale, capable de fédérer les acteurs internationaux autour d’enjeux planétaires. Cette initiative pourrait marquer un tournant décisif dans la coopération environnementale mondiale, démontrant que les solutions aux crises écologiques émergent parfois de territoires traditionnellement périphériques des grands centres de décision mondiaux.