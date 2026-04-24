Cette technique contre l’obésité vient d’être utilisée pour la première fois en France : les chirurgiens parlent d’une perte de poids jamais vue

Une technique inédite en France pour lutter contre l’obésité promet des résultats étonnants : une perte de poids potentielle de plus de 25 %.

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Anthony Jacquot
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Cette technique contre l'obésité vient d'être utilisée pour la première fois en France : les chirurgiens parlent d'une perte de poids jamais vue
Cette technique contre l’obésité vient d’être utilisée pour la première fois en France : les chirurgiens parlent d’une perte de poids jamais vue © Social Mag
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Une avancée importante dans la prise en charge de l’obésité a été réalisée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice. Une intervention qualifiée d’« inédite en France » a été effectuée pour la première fois, ouvrant de nouvelles perspectives pour les patients concernés, rapporte Ouest France. Cette innovation médicale mise sur une méthode mini‑invasive, qui évite chirurgie et médicaments, et promet une prise en charge plus confortable et efficace.

Ce qu’il s’est passé (description de l’intervention)

Le CHU de Nice, en lien avec la société allemande ERBE Medical et l’Hôpital Nord via le Pr Marc Barthet de l’APHM, a mis en œuvre une procédure endoscopique nommée Fundic Gastric Mucosal Ablation (fGMA), c’est‑à‑dire l’ablation de la muqueuse gastrique fundique. La technique utilise un système de coagulation par argon de dernière génération appelé MOVIVA.

Réalisée sous anesthésie générale, la fGMA vise à réduire la sécrétion de ghréline (l’hormone de la faim) pour diminuer durablement l’appétit et favoriser la perte de poids. C’est une méthode mini‑invasive qui permet une récupération rapide : le patient rentre chez lui le jour même de l’intervention, réalisée en ambulatoire. Aucune complication immédiate n’a été observée.

L’originalité de la fGMA tient aussi à son association avec une plicature endoscopique gastrique. Cette combinaison a été pensée pour améliorer sensiblement les résultats par rapport à une plicature seule. Là où une plicature génère en moyenne une perte de poids d’environ 15 %, l’ajout de la fGMA pourrait permettre de dépasser les 25 %.

La coordination de cette intervention a été validée lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), sous la supervision du Dr Véronique Nègre et du Pr Nicolas Chevallier. Le praticien impliqué, Geoffroy Van Bier Vliet, gastro‑entérologue, a participé à cet effort pionnier.

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