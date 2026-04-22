Pourquoi beaucoup de gens roulent en trottinette sans casque en pensant être dans leur droit : ce que dit vraiment le code de la route

Depuis leur arrivée en libre-service dans les villes françaises, les trottinettes électriques plaisent pour leur praticité, mais elles sont aussi pointées du doigt pour leur dangerosité. Leur usage pose notamment la question du port du casque. À partir du 2 avril 2026, un nouvel arrêté dans les Alpes-Maritimes rendra obligatoire le port du casque et d’un gilet rétro-réfléchissant. Ce renforcement des règles suit une hausse notable des interventions d’urgence impliquant ces engins. Ces mesures montrent que la sécurité routière autour des trottinettes électriques prend une place de plus en plus importante.

Retour en force des trottinettes et réactions des villes

Les trottinettes électriques se sont vite imposées dans le paysage urbain français depuis la fin des années 2010. On les voit particulièrement dans des villes comme Bordeaux, Lyon et Marseille, où elles restent populaires, malgré l’interdiction décidée à Paris en 2023 après un référendum municipal. Cette année-là, la capitale a choisi de bannir ces engins en raison des nombreuses incivilités et des accidents fréquents qu’ils provoquaient.

Cette interdiction n’a pas empêché les particuliers d’acheter leur propre trottinette. Au-delà des critiques, la question de la sécurité, et donc du port du casque pour un engin motorisé comme la trottinette, reste centrale. Avant 2019, ces appareils n’étaient pas encadrés et se trouvaient dans un flou juridique, mais depuis, ils ont été intégrés au code de la route sous l’acronyme EDPM, aux côtés des gyropodes et hoverboards, dans le cadre d’une réforme du permis.

Règles sur le casque et la sécurité

Aujourd’hui, le port du casque est seulement conseillé en agglomération, mais il devient obligatoire hors agglomération sur les routes où la vitesse dépasse les 80 km/h. L’utilisation des trottinettes électriques est formellement interdite pour les mineurs de moins de 14 ans. Les mairies peuvent aussi imposer le port du casque par décision locale, ce qui complexifie les règles au niveau local et oblige les usagers à bien se renseigner.