Ados en trottinettes électriques : vers une interdiction brutale qui fait polémique

Une nouvelle directive pourrait changer la façon dont les enfants utilisent les vélos et trottinettes électriques en Australie. Une enquête parlementaire de l’État du Queensland a formulé des recommandations pour limiter l’accès à ces engins aux jeunes de moins de 16 ans. Face à la hausse des accidents et aux inquiétudes pour la sécurité routière, cette initiative pourrait pousser d’autres États, comme la Nouvelle-Galles du Sud, à suivre le mouvement.

Un permis dès 16 ans

La recommandation principale : interdire aux enfants la conduite de vélos électriques (ebikes) et de trottinettes électriques (e-scooters) avant l’âge de 16 ans. D’après The Guardian, à partir de 16 ans, les jeunes devraient obtenir un permis d’apprenti conducteur pour voiture, pour pouvoir utiliser ces engins. Ce permis nécessite la réussite d’un examen en ligne sur les règles de la route (coût : 26,40 €), tandis que le permis valable trois ans reviendrait à 71,35 €.

Les règles en place et la pression qui monte

Le Queensland a déjà des limites sur les ebikes : puissance maximale 250 W et assistance coupée au-delà de 25 km/h. Mais ces règles semblent insuffisantes face à la recrudescence des incidents. La mort d’un garçon de 8 ans sur la Sunshine Coast en octobre dernier a intensifié la pression de l’opposition politique et des citoyens pour durcir la réglementation.

D’où vient l’enquête et la participation du public

L’enquête sur la « sécurité et l’usage de la e-mobilité », lancée par le gouvernement de l’État en mai de l’année précédente, a suscité un vif intérêt public : 1 223 soumissions ont été reçues. Le comité, dominé par le LNP (Liberal National Party), a tenu 17 auditions et séances d’information avant de présenter ses recommandations, et ce bien avant la date limite initiale du 30 mars.

Dr Nick Yim, président de la branche du Queensland de l’Association médicale australienne (AMAQ), souligne que « la moitié de tous les décès liés aux trottinettes électriques en Australie sont survenus dans le Queensland », et il fait part de la frustration des professionnels médicaux face à la charge supplémentaire sur les hôpitaux publics déjà surmenés.

Des avis opposés et ce que ça pourrait changer

Le débat reste animé. Andrew Demack de Bicycle Queensland critique l’idée d’un permis obligatoire, la qualifiant de « vraiment mal pensée ». Il estime que les jeunes qui utilisent des ebikes légaux ne sont pas dangereux et que cet accès leur rend service au quotidien. Il ajoute : « l’appareil le plus dangereux sur nos routes, ce sont les personnes dans des véhicules à moteur ».

Pendant ce temps, la Nouvelle-Galles du Sud réfléchit elle aussi à des règles similaires, envisageant un âge minimum entre 12 et 16 ans après un incident notable impliquant un groupe de cyclistes d’ebike.