Dans quel département paie-t-on le moins pour les courses ?

Vivre à Paris ou en Vendée ne modifie pas seulement votre cadre de vie, mais affecte aussi directement votre budget alimentaire mensuel. Une étude récente révèle que certains Français paient jusqu’à 20% de plus pour leurs courses en fonction de leur localisation géographique, soulevant des questions sur l’équité territoriale en France.

Inégalité territoriale et prix des courses

L’institut A3 Distrib a analysé 91 millions de prix dans plus de 7 000 magasins avec drive en France. Les résultats montrent une forte disparité : le coût d’un même panier de courses varie de 97,1 à 117,2 points selon les départements, avec une moyenne nationale de 100. Olivier Dauvers, expert en consommation, a partagé ces résultats le 24 août 2026 sur RTL, révélant une fracture géographique peu connue.

20% d’écart : l’impact de l’urbanisation

La Vendée affiche l’indice le plus bas (97,1), tandis que Paris atteint 117,2. En clair, un panier de 100 euros en Vendée coûte 120 euros à Paris. Pour un ménage dépensant 400 euros par mois en alimentation, cela représente une différence de 80 euros mensuels, soit 960 euros par an. Olivier Dauvers note que « les départements les plus urbanisés sont souvent les plus chers », en raison des loyers commerciaux élevés, de la logistique complexe et des coûts salariaux. Les départements les plus économiques incluent la Vendée, la Haute-Marne, les Côtes-d’Armor, la Mayenne et le Finistère, tandis que Paris et plusieurs départements de l’Île-de-France affichent les prix les plus élevés.

Les populations pénalisées par les prix élevés

Les habitants de l’Île-de-France sont doublement pénalisés : leurs loyers absorbent une grande partie de leurs revenus et leurs courses alimentaires sont plus coûteuses. Les enseignes répercutent leurs charges foncières et frais de livraison dans les zones densément peuplées. Cette situation affecte surtout les classes moyennes et populaires, obligées de vivre en périphérie tout en payant des prix comparables à ceux de la capitale.

De Perpignan à Nice, les prix sont plus élevés en raison de la clientèle aisée et touristique. Olivier Dauvers explique que « ces régions attirent des populations supposées aisées et de nombreux touristes ». Les enseignes ajustent leurs prix en fonction de ce pouvoir d’achat perçu, ce qui pénalise les résidents permanents, souvent des travailleurs du secteur touristique avec des revenus modestes.

Leclerc, Intermarché et Super U : la concurrence au service des consommateurs

La Vendée, les Côtes-d’Armor, la Mayenne et le Finistère se distinguent par la présence d’enseignes indépendantes. Olivier Dauvers souligne que « les coûts d’exploitation y sont plus bas et ces enseignes, comme Leclerc, Intermarché et U, exercent une pression concurrentielle forte ». Cette dynamique avantage directement les consommateurs, garantissant un accès équitable aux produits alimentaires.

Olivier Dauvers rappelle que « le prix est une stratégie adoptée par certains supermarchés pour se démarquer ». Bien que la liberté tarifaire soit un principe économique clé, elle soulève des questions éthiques lorsqu’elle accentue les inégalités territoriales. Les enseignes ont-elles une responsabilité sociale dans la fixation de leurs prix ? Devraient-elles réduire les écarts pour garantir un accès équitable aux produits de base ? Cette question dépasse le cadre commercial et touche à la cohésion nationale. Certaines enseignes pourraient envisager des plafonds de prix pour les produits essentiels, indépendamment de la localisation.