Alpes-Maritimes : la justice rejette le recours contre les restrictions d’eau

Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Théoule-sur-Mer, soutenues par la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et le syndicat intercommunal SICASI, ont contesté en justice les restrictions qu’elles jugent excessives. Cependant, le 25 août, leur demande de suspension de l’arrêté préfectoral du 14 août a été rejetée par le juge des référés. Cet arrêté impose des mesures strictes face à la sécheresse, impactant 10 communes des Alpes-Maritimes et touchant leur attractivité estivale et économie locale.

Une contestation collective contre une décision étatique

Les communes face aux restrictions estivales

Suite à l’arrêté préfectoral plaçant la zone aval du bassin-versant de la Siagne en alerte renforcée, Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Théoule-sur-Mer ont saisi la justice. Elles soulignent l’impact immédiat des restrictions sur leur économie touristique, essentielle pour la région. Les mesures contestées incluent la fermeture des douches de plage, l’interdiction totale d’arrosage des espaces verts et l’arrêt des chantiers nécessitant de l’eau. Pour ces municipalités, ces restrictions pénalisent les touristes et les familles en pleine saison estivale, sans garantie d’économie d’eau suffisante.

La réponse institutionnelle de la CACPL

La communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), aux côtés du SICASI, s’est engagée dans cette bataille judiciaire. Les élus dénoncent un manque de dialogue préalable et l’absence de mesures compensatoires. Leur objectif était de suspendre temporairement l’arrêté pour négocier des solutions plus adaptées. Cependant, le tribunal administratif n’a pas reconnu l’urgence de la situation, estimant que les communes n’ont pas prouvé de préjudice irréversible immédiat.

Les motifs de la contestation

Conséquences des fermetures de douches de plage

La fermeture des douches de plage, bien que symbolique, perturbe la vie des habitants et des touristes, nuisant à l’expérience offerte par ces stations balnéaires où le tourisme estival représente 60 % de l’économie. La crainte d’une baisse de fréquentation, déjà fragilisée par la canicule, inquiète commerçants et élus. Ces derniers contestent également l’interdiction d’arroser les espaces verts, même de nuit, arguant que ces parcs sont essentiels pour rafraîchir pendant les périodes de forte chaleur. Ils plaident pour des restrictions plus ciblées selon les usages.

Enjeux d’aménagement territorial

La contestation pose la question du partage des responsabilités entre l’État et les collectivités locales quant à la gestion des ressources et des activités. Les élus locaux estiment qu’ils sont mieux placés pour adapter les mesures aux spécificités de leur territoire. Ils déplorent une approche uniforme qui néglige les particularités locales. Le bassin-versant de la Siagne dessert 10 communes, mais les besoins et pressions varient. Les élus prônent une gestion différenciée qui permettrait de préserver les services essentiels tout en économisant l’eau, en opposition à la logique préfectorale.

Un échec judiciaire, une bataille politique

Le tribunal administratif a rappelé les conditions strictes pour suspendre une décision administrative : urgence et doute sérieux sur la légalité. Les requérants n’ont pas convaincu le juge de l’urgence, laissant les restrictions en place. Cette décision renforce le pouvoir du préfet en matière de gestion de crise environnementale, laissant aux collectivités la voie de la négociation politique ou du recours au fond. Ces démarches nécessitent du temps, alors que la sécheresse persiste, amplifiant les tensions entre impératifs environnementaux et socio-économiques.

Les options post-jugement pour les communes

Face au rejet de leur demande, les communes doivent composer avec l’arrêté préfectoral. Elles peuvent contester la légalité des mesures, intensifier le dialogue avec l’État pour obtenir des aménagements, ou développer des initiatives locales d’économie d’eau. Des élus envisagent des campagnes de sensibilisation pour promouvoir une consommation réduite, espérant prouver qu’une approche volontaire peut être plus efficace que la contrainte. D’autres explorent des solutions techniques telles que la récupération des eaux pluviales ou la réutilisation des eaux grises. Bien que nécessitant temps et moyens, ces efforts pourraient diminuer la dépendance à la Siagne. En attendant, les restrictions demeurent, et le défi de concilier conservation de l’eau et vitalité économique persiste.

En résumé : La justice a confirmé le pouvoir du préfet face à la contestation des restrictions d’eau par trois communes et deux structures intercommunales dans les Alpes-Maritimes. Cette décision souligne la difficulté croissante pour les collectivités de gérer la sécheresse tout en maintenant leur attractivité. Elle pose aussi la question de l’autonomie locale en matière de réponse aux crises environnementales, alors que les ressources publiques sont déjà limitées face aux urgences climatiques.