Violences sexuelles à l’école : un questionnaire sera remis aux élèves à la rentrée

Le 24 août 2026, Édouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, a annoncé l’ajout de questions sur les violences sexuelles et sexistes au questionnaire annuel sur le harcèlement scolaire. En novembre, dix millions d’élèves, de la maternelle à la terminale, le recevront. Cette initiative place les établissements scolaires au cœur de la détection des violences. Cependant, comment aborder ces sujets sensibles avec de jeunes enfants ? Et comment les écoles assumeront-elles cette nouvelle responsabilité sociale ?

Un enfant sur dix victime de violences sexuelles : l’ampleur cachée du problème

Les statistiques présentées par Édouard Geffray sont alarmantes : en France, un enfant sur dix subit des violences sexuelles. Chaque année, l’Éducation nationale signale 88 000 cas préoccupants de violences sexuelles ou de graves défaillances parentales, faisant d’elle le premier lanceur d’alerte national. Ce chiffre ne reflète cependant qu’une partie d’un phénomène bien plus vaste. « Les résultats risquent d’être sismiques, car le phénomène est massif », a-t-il averti lors de sa conférence de rentrée, rapporte Le Parisien.

Les écoles, en accueillant quotidiennement les enfants, deviennent des lieux privilégiés pour détecter les violences. Les enseignants peuvent observer des changements de comportement ou des signes de détresse. Contrairement au foyer familial, qui peut être un lieu de violence, l’école offre un espace neutre où les enfants peuvent s’exprimer. Les scandales du périscolaire à Paris, révélés à l’automne 2025, ont montré l’urgence d’une détection systématique. Le ministre souhaite une couverture universelle de la détection des violences, transformant chaque école en sentinelle active.

Impact psychologique du questionnaire sur les enfants : bienveillance et prudence

Interroger les enfants sur des violences sexuelles présente des risques psychologiques. Il est crucial d’éviter des formulations suggestives ou traumatisantes. Pour les plus jeunes, la compréhension des concepts est limitée, ce qui peut réveiller des traumatismes ou, à l’inverse, créer de l’anxiété. Des pédopsychiatres et experts participent donc à l’élaboration du questionnaire. Le ministre a jusqu’à novembre pour finaliser ce document avec les personnels scolaires, les associations de parents et un comité d’experts.

Le questionnaire doit être adapté à chaque âge. Pour les plus jeunes, des pictogrammes et des phrases simples sont nécessaires. Les collégiens et lycéens recevront des questions plus directes. Selon La Nouvelle République, bien que le questionnaire soit initialement anonyme, les élèves peuvent y ajouter leur nom pour rencontrer un adulte de confiance, équilibrant ainsi protection de la parole et identification des victimes nécessitant un soutien.

Transformation de la responsabilité sociale des écoles

L’école a toujours transmis des savoirs et formé des citoyens. Désormais, elle doit aussi protéger les enfants contre les violences sexuelles. Cette nouvelle mission interroge, surtout pour les enseignants déjà confrontés à des classes surchargées et des programmes denses. Ils devront gérer les révélations potentiellement traumatisantes et alerter les services compétents. La charge mentale évoquée par 65 % des parents pour la rentrée 2026 pourrait également toucher les équipes pédagogiques.

Identifier une victime n’est que la première étape. Il faut aussi l’accompagner et la protéger. Le questionnaire permet aux enfants de désigner un adulte de confiance, comme un enseignant ou un psychologue, formé pour recueillir une parole fragile sans aggraver le traumatisme. Le ministre a nommé une adjointe à la médiatrice pour la protection des enfants, signal fort mais insuffisant sans ressources adéquates. Avec 88 000 signalements actuels, combien de nouveaux cas émergeront après le passage du questionnaire ?

Restaurer la sécurité et la confiance en milieu scolaire

Les scandales parisiens ont ébranlé la confiance des familles. Le questionnaire vise à restaurer cette confiance en démontrant une volonté claire de prévenir les violences. Mais les établissements sont-ils prêts ? En 2026, 96,5 % des postes dans le second degré sont pourvus, contre 90 % en 2025, souligne TF1Info. Bien que cela représente une amélioration, cela ne garantit pas une formation adéquate des personnels. Le ministre propose également un projet de loi pour un fichier des personnels interdits d’école, une mesure préventive.

Avec novembre qui approche, les établissements finalisent leurs protocoles, les experts affinent les questions et les parents s’interrogent. Le questionnaire sur les violences sexuelles marque un tournant pour l’école, désormais espace de protection sociale. Les résultats pourraient révéler une réalité que la société n’est pas prête à affronter, mais ignorer le problème n’a jamais protégé aucun enfant.