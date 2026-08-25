Mauvaise nouvelle pour les retraités français : dans ce classement européen du patrimoine, ils sont loin derrière leurs voisins

Le patrimoine net médian des ménages de 65 à 74 ans varie de 36 300 euros en Lettonie à 1 219 500 euros au Luxembourg. L’écart dépasse 33 fois entre les deux extrémités du classement : un ménage retraité luxembourgeois détient en médiane trente-trois fois plus de patrimoine que son équivalent letton.

Ces chiffres proviennent de l’enquête sur les finances et la consommation des ménages (HFCS) de la Banque centrale européenne, publiée mi-2023 et reprise mi-juin 2026 par Euronews. Elle couvre 22 pays européens et retient la médiane plutôt que la moyenne, un choix qui évite que quelques grandes fortunes ne faussent la lecture. Dans la zone euro, le patrimoine net médian des 65-74 ans s’établit à 185 300 euros.

Le Luxembourg trône largement en tête, avec un patrimoine médian près de quatre fois supérieur à celui de Malte, deuxième du classement avec 310 000 euros. La Belgique suit avec 307 700 euros, devant l’Irlande à 296 700 euros. La France occupe la cinquième place avec 232 800 euros, juste devant l’Allemagne, à 232 100 euros.

L’Espagne dépasse de peu la barre des 200 000 euros, à 200 800 euros, tandis que l’Italie ferme la marche des quatre grandes économies de l’Union européenne avec 168 000 euros. Français et Allemands disposent ainsi de plus de 60 000 euros de patrimoine supplémentaire par rapport aux ménages italiens.

Six pays, principalement situés à l’Est du continent, affichent un patrimoine médian inférieur à 100 000 euros :

Portugal Croatie Estonie Hongrie Lituanie Lettonie

Le logement, principal facteur d’écart

Fabian Pfeffer, professeur à l’université LMU de Munich et directeur fondateur du Munich International Stone Center for Inequality Research, explique que là où les ménages âgés ont largement accédé à la propriété et bénéficié de la hausse des prix immobiliers, le patrimoine net médian tend à être beaucoup plus élevé.

« Là où la location est plus répandue, le patrimoine privé peut paraître plus faible, même si les personnes âgées sont protégées par d’autres biais », ajoute-t-il. Selon lui, l’Allemagne et l’Autriche apparaissent souvent moins riches dans ces statistiques en partie parce qu’une plus grande part de leurs ménages est locataire.

Ces données sur le patrimoine net n’incluent pas la valeur des droits à une pension publique ou professionnelle. Or ces droits comptent, d’après Pfeffer, parmi les ressources économiques les plus importantes pour de nombreuses personnes âgées. « Un système de retraite publique généreux peut réduire la nécessité d’accumuler un important patrimoine privé pour la retraite », précise-t-il. Les Pays-Bas, malgré un système de retraite très bien noté, n’affichent ainsi qu’un patrimoine médian de 134 400 euros.

Toby Whelton, chercheur principal à l’Intergenerational Foundation, souligne de son côté le rôle croissant du patrimoine familial, dans un entretien à Euronews Business. À mesure que l’accès au logement devient plus difficile par les seuls revenus du travail, l’aide financière des parents et grands-parents pèse davantage sur les chances d’accumuler du patrimoine dès un jeune âge.

Le patrimoine s’érode également avec l’avancée en âge. Dans la zone euro, les ménages de 75 ans et plus affichent un patrimoine net médian de 144 400 euros, soit 40 900 euros de moins, 22 %, que les 65-74 ans.

L’Autriche enregistre un écart de 51 % de moins, contre 44 % en Allemagne. La France fait figure d’exception avec un écart limité à 14 %. Luxembourg et Belgique restent les deux seuls pays où le patrimoine des plus de 75 ans n’est pas inférieur à celui des 65-74 ans.