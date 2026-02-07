Le choc des chiffres : pourquoi certains retraités vivent mieux que les actifs aujourd’hui

La question du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs en France a récemment déclenché un vrai débat, nourri par une affirmation selon laquelle l’Hexagone serait le seul pays au monde où les retraités auraient un meilleur niveau de vie que les actifs. Cette polémique, relayée en ligne et par plusieurs médias, s’inscrit dans une querelle sur la générosité du système français envers ses retraités. La diffusion d’un graphique du Financial Times, daté du 13 septembre 2025, a particulièrement attisé la discussion sur les réseaux.

D’où vient la polémique ?

L’article du Financial Times, accompagné d’une infographie, a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux comme X (anciennement Twitter). Le journal britannique s’est appuyé sur des données de la Luxembourg Income Study et de l’OCDE pour avancer que les retraités français bénéficieraient de pensions plus élevées que leurs homologues du reste du monde occidental et qu’ils les percevraient à un âge plus précoce. Le même article note toutefois que des données plus récentes montrent que les revenus des actifs auraient finalement dépassé ceux des retraités, une affirmation qui nécessite d’être vérifiée de près.

Réactions et analyses

Face à cette controverse, TF1 info a sollicité le Conseil d’orientation des retraites (COR) pour obtenir un éclairage. Le rapport annuel 2025 du COR indique que le revenu disponible moyen des ménages retraités représente 78,3 % du revenu de l’ensemble des ménages, tandis que celui des actifs atteint 115,7 %, illustrant un écart de revenus. Le COR rappelle que le niveau de vie ne se confond pas avec le seul montant des pensions perçues. Une représentante de l’institution a souligné : « Le niveau de vie ne se confond pas avec le montant des pensions », une nuance confirmée par les chiffres de 2022 qui placent le niveau de vie relatif des seniors à 94 % par rapport à la population totale en France, contre 97 % en Italie et 98 % en Espagne.

La publication de l’IFRAP ajoute une autre couche à la discussion en contestant les conclusions du Financial Times. Leur note, intitulée « Non, les retraités n’ont pas de meilleurs revenus que les actifs ! », met en avant ces disparités de pensions. Guillaume Kasbarian, ancien ministre et député, a déclaré à l’automne que les avantages fiscaux et le taux d’épargne record des retraités français illustrent un cas de « pur électoralisme ».

Pays et comparaisons à noter

Outre la France, d’autres pays européens comme le Royaume-Uni (via le Financial Times), l’Italie, l’Espagne, et le Luxembourg sont évoqués dans ces échanges, tout comme les régimes spéciaux en France. Ces comparaisons internationales montrent que la situation française est plutôt singulière sur la question des retraites. Elles montrent aussi que la réalité est plus nuancée que l’affirmation initiale. Selon l’OCDE et d’autres sources, de nombreux pays européens traitent la question de la retraite de manière différente, ce qui complique les généralisations.