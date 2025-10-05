Pensions : voici quels régimes de retraite paient le mieux les Français en 2025

En 2025, le pouvoir d’achat des retraités s’est imposé comme un sujet de discussion majeur dans les débats budgétaires français. Avec 17 millions de retraités affiliés à divers régimes, la question des pensions est au cœur des préoccupations pour garantir une retraite digne et sécurisée. Un rapport récent de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), publié durant l’été 2025, propose une analyse détaillée des montants de retraite selon les différents régimes.

Un aperçu des pensions moyennes en France

Les chiffres montrent que la pensions de retraite mensuelle brute moyenne de droit direct atteint 1 666 euros, tandis que le montant net, après prélèvements sociaux, se situe à 1 541 euros. En ajoutant les majorations pour enfants et les pensions de réversion, ces montants passent à 1 827 euros bruts et 1 692 euros nets. Toutefois, les disparités significatives se retrouvent surtout entre les régimes spéciaux et ceux qui offrent des conditions moins avantageuses. Certains bénéficient de règles de calcul préférentielles qui influencent fortement le montant final de leur pension.

Les régimes qui offrent les pensions les plus élevées

Parmi les régimes spéciaux, on retrouve ceux de la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières), de la Banque de France, de la RATP (Régie autonome des transports parisiens) et de la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) qui versent quelques-unes des pensions les plus généreuses. Ces régimes se basent souvent sur le dernier traitement ou permettent des départs anticipés.

Pour la fonction publique d’État, la pension moyenne versée aux fonctionnaires civils s’établit à 2 223 euros bruts mensuels, tandis que celle des militaires est de 1 814 euros bruts mensuels. Dans ces cas, le calcul se fonde sur les six derniers mois de salaire, même si leur retraite complémentaire reste faible par rapport au secteur privé.

Les professions libérales, de leur côté, perçoivent une pension moyenne de 1 336 euros bruts, avec toutefois de fortes variations en fonction des revenus et de la durée de carrière. En général, les carrières longues et bien rémunérées offrent de meilleurs avantages.

Les régimes moins avantageux

À l’autre bout du spectre se trouvent les agriculteurs non salariés, avec une pension moyenne brute de seulement 415 euros, complétée par une retraite complémentaire de 132 euros. Cette situation s’explique souvent par des revenus agricoles modestes et des périodes de cotisation incomplètes.

Les artisans et commerçants ne sont pas beaucoup mieux lotis, avec une retraite souvent inférieure à 1 000 euros bruts, à laquelle s’ajoute une complémentaire plafonnée à 143 euros. Ce niveau peu protecteur s’explique par des carrières marquées par des revenus irréguliers.

Pour ce qui est des salariés du privé, ils reçoivent en moyenne une pension de 734 euros bruts mensuels versée par la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse), complétée par l’Agirc-Arrco pour atteindre un montant moyen total de 1 261 euros. Ici, la retraite complémentaire joue un rôle déterminant pour maintenir leur niveau de vie.

La diversité et les inégalités de genre des montants versés aux retraités posent de sérieuses questions sur l’équité du système actuel. Tandis que certains bénéficient clairement d’un régime favorable, d’autres peinent à joindre les deux bouts avec des pensions modestes. Ce constat met en lumière la nécessité de réfléchir à une éventuelle réforme pour réduire ces écarts.

Il est important que chaque citoyen, qu’il soit déjà retraité ou encore en activité, soit bien informé sur ces enjeux afin de mieux anticiper sa situation financière après une longue carrière. Le débat sur le pouvoir d’achat des retraités touche non seulement au domaine économique, mais il concerne aussi la vie quotidienne et l’équilibre entre les générations dans la société française.