Plus de réseaux sociaux pour les jeunes grecs

Dans une démarche inédite en Europe, la Grèce s’apprête à proscrire l’accès aux réseaux sociaux pour tous les enfants de moins de 15 ans. Cette mesure radicale, annoncée par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, prendra effet le 1er janvier 2027, plaçant le pays méditerranéen en première ligne d’un mouvement mondial de régulation des plateformes numériques.

L’annonce, délivrée de manière symbolique via une vidéo TikTok, cristallise parfaitement le paradoxe contemporain : employer les réseaux sociaux pour proclamer leur interdiction aux plus jeunes. « Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de bannir l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans », a déclaré le dirigeant grec, s’adressant directement aux adolescents concernés par cette prohibition.

Une réponse aux préoccupations sanitaires croissantes

Cette résolution puise ses racines dans des observations alarmantes concernant la santé mentale juvénile. Kyriakos Mitsotakis évoque les témoignages récurrents de parents inquiets : « J’échange avec de nombreux parents qui rapportent sensiblement les mêmes constats : leurs enfants souffrent de troubles du sommeil, manifestent une anxiété exacerbée et demeurent rivés à leurs téléphones. »

Cette décision s’appuie sur des données particulièrement préoccupantes. Dimitris Panayiotopoulos, ancien directeur d’école primaire qui a pris sa retraite l’année passée, témoigne avec gravité : « Après quatre décennies d’enseignement, je peux affirmer en toute sincérité que les écrans ont profondément altéré l’épanouissement des enfants. » Les éducateurs grecs décrivent fréquemment des élèves si privés de sommeil qu’ils paraissent « presque éteints » en classe.

Un sondage de l’institut grec ALCO révèle un soutien massif de la population envers cette mesure restrictive, tandis qu’une enquête YouGov démontre que 79% des Européens approuvent l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

Modalités d’application et contrôle technique

Le ministre grec de la gouvernance numérique, Dimitris Papastergiou, précise que les plateformes digitales devront procéder à une vérification rigoureuse de l’âge des utilisateurs. Les entreprises ne respectant pas cette obligation s’exposeront à des sanctions financières conformément au règlement européen sur les services numériques.

L’implémentation technique reposera sur une application mobile développée avec le soutien de l’État, installée sur l’appareil de l’enfant et synchronisée avec le compte parental. Cette application, baptisée « Kids Wallet », est déjà déployée pour limiter le temps d’écran et restreindre l’achat de produits interdits aux mineurs tels que l’alcool et le tabac.

Cette mesure visera spécifiquement Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat pour tous les enfants nés après 2012, tout en préservant l’accès aux applications de messagerie instantanée.

Différences avec l’approche française

Comme à la France, qui a amorcé un processus législatif en janvier pour une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans avec une mise en œuvre prévue pour l’année scolaire 2026-2027, la Grèce adopte un calendrier accéléré. L’Hexagone privilégie davantage un processus législatif graduel et une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs du secteur.

L’approche grecque se démarque également par son caractère plus pragmatique et son recours à des outils technologiques déjà développés localement. Alors que la France favorise une démarche coordonnée au niveau européen dès l’origine, Athènes prend l’initiative avant de proposer une harmonisation continentale.

Une ambition européenne affirmée

Kyriakos Mitsotakis ne limite pas son action au cadre national. Dans une correspondance adressée à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il plaide pour « un cadre européen unifié qui doit être établi d’ici fin 2026 afin de compléter et renforcer les initiatives nationales indispensables à la protection des mineurs ».

Ses propositions comprennent une vérification d’âge obligatoire pour les moins de 15 ans sur toutes les plateformes, une interdiction paneuropéenne pour ce groupe d’âge, et une obligation pour les plateformes de renouveler la vérification d’âge des utilisateurs tous les six mois.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement international d’envergure. L’Australie a ouvert la voie en devenant le premier pays à proscrire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en décembre dernier, conduisant au blocage de plus de 4,7 millions de comptes. L’Espagne, la Malaisie, le Danemark et la Pologne examinent ou légifèrent des mesures analogues. L’expérience australienne constitue désormais une référence pour les décideurs européens.

Résistances et défis d’implémentation

Les géants technologiques contestent vigoureusement l’efficacité de ces interdictions. Meta plaide pour « une approche plus pertinente, reposant sur une vérification d’âge et une approbation parentale au niveau des boutiques d’applications ». Google soutient que ces restrictions compromettraient la sécurité des enfants en ligne, les orientant vers des contenus dépourvus de contrôles parentaux et de filtres de sécurité.

Reddit conteste déjà devant les tribunaux la législation australienne, préfigurant la bataille juridique qui se profile. Certains experts s’interrogent sur l’efficacité réelle de ces interdictions, redoutant qu’elles ne dirigent les jeunes vers des espaces moins régulés du cyberespace.

Néanmoins, la dynamique semble irréversible. En mars dernier, un procès historique aux États-Unis a établi la responsabilité de Meta et YouTube dans l’addiction d’une jeune femme aux réseaux sociaux durant son enfance, créant un précédent juridique majeur. Cette évolution reflète une prise de conscience croissante de la responsabilité des plateformes dans les troubles de santé mentale chez les adolescents.

« Je suis conscient que nombre d’entre vous éprouveront de la colère à mon égard. À votre âge, j’aurais probablement ressenti la même chose », concède Kyriakos Mitsotakis avec une franchise désarmante. Mais pour ce dirigeant, l’enjeu transcende les protestations adolescentes : il s’agit de préserver « l’innocence et la liberté » d’une génération face aux algorithmes conçus pour capturer l’attention à des fins lucratives.