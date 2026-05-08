Ni vinaigre ni produit à vitres : voici ce que les techniciens utilisent vraiment pour nettoyer un écran TV sans laisser de traces

Les écrans plats envahissent nos salons et nos espaces de vie, mais ils prennent vite des traces de doigts, de la poussière et des empreintes qui gâchent l’image. Savoir comment les nettoyer correctement aide à garder une belle image et à préserver le bon fonctionnement de l’appareil.

Les écrans attirent facilement la poussière à cause de l’électricité statique. Les doigts laissent aussi un film huileux qui retient encore plus de saletés. Ce voile sale ne se contente pas de dégrader la qualité d’image, il peut aussi gêner le fonctionnement des boutons et d’autres fonctions de l’écran.

À quelle fréquence nettoyer et quelles précautions

Il est recommandé de nettoyer les écrans de télévision chaque semaine pour éviter l’accumulation de saleté. Avant de commencer, vérifiez les instructions du fabricant pour ne pas risquer d’endommager l’appareil. Débranchez le téléviseur et laissez-le refroidir pour des raisons de sécurité. Commencez par dépoussiérer avec un chiffon en microfibre sec.

Samsung, un des leaders du secteur, déconseille fortement les nettoyants agressifs comme l’ammoniaque, l’alcool ou les produits pour vitres, car ils peuvent enlever le revêtement anti-reflet, rayer l’écran ou même l’endommager de façon irréversible. Évitez aussi les serviettes en papier et les chiffons abrasifs qui risquent de rayer la surface.

Le matériel et comment le préparer

Comme le conseille Southern Living dans un de ses articles, voici le matériel nécessaire pour un nettoyage efficace :

des chiffons en microfibre propres,

de l’eau (utile et recommandée pour humidifier légèrement le chiffon),

un nettoyant conçu pour les écrans électroniques (facultatif),

des filtres à café (pour un nettoyage à sec),

un souffleur d’air (pour les recoins),

du savon de Castille pour la télécommande (savon doux à base d’huile végétale),

et éventuellement des lingettes désinfectantes.

Mode d’emploi étape par étape

Essuyage : Utilisez un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau pour nettoyer doucement l’écran en mouvements circulaires, ce qui réduit les risques de rayures et de stries. Taches tenaces : Pour les marques résistantes, humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau distillée ou un nettoyant pour écran et frottez les zones concernées. Ne pulvérisez jamais de liquide directement sur l’écran. Séchage : Assurez-vous que l’écran est complètement sec avec un chiffon microfibre sec avant de rallumer la télévision.

Les filtres à café sont une bonne alternative pour un nettoyage à sec, comme le souligne Nicole Jaques, experte en nettoyage : « Les filtres à café ne laissent pas de peluches et sont suffisamment doux pour ne pas rayer la surface. »

Nettoyer la télécommande

Ne négligez pas la télécommande. Retirez les piles, utilisez un souffleur d’air pour chasser les miettes entre les boutons, puis passez un chiffon microfibre humide avec un mélange d’eau et de savon de Castille. Séchez bien la télécommande avant de remettre les piles.