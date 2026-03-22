Vos placards de cuisine sont sales ? Cette astuce maison change tout en quelques minutes

Vos armoires de cuisine cachent un secret tenace : un film gras qui s’incruste avec le temps.

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Anthony Jacquot
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Les armoires de cuisine, partout dans nos logements, finissent souvent par être recouvertes d’un film gras tenace. Comment il se forme, pourquoi il tient autant, et surtout comment s’en débarrasser efficacement ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

D’où vient ce dépôt gras ?

Ce voile gras qui colle aux surfaces provient surtout des particules émises pendant la cuisson. Quand on cuisine, de minuscules gouttelettes de graisse se dispersent dans l’air et se mêlent à la poussière ambiante pour former une couche visqueuse et persistante. Les armoires situées près de la cuisinière ou du four sont les plus touchées, car c’est là que la graisse est la plus abondante.

Ce film gras est particulièrement tenace : sans entretien régulier, il finit par s’incruster au point que les produits ménagers classiques ne suffisent plus. Le problème n’est pas seulement esthétique : cela pose aussi un souci d’hygiène et rend les surfaces plus dures à ravoir si on attend trop longtemps.

Le bicarbonate de soude, un allié naturel

Le bicarbonate de soude est une solution naturelle et efficace, confirme le magazine allemand Focus. Grâce à ses propriétés légèrement abrasives, il dissout le gras et la saleté étonnamment bien. Faites une pâte en mélangeant du bicarbonate avec un peu d’eau, puis appliquez-la avec une éponge douce sur les zones à traiter. Laissez agir brièvement, puis essuyez avec un chiffon humide. Pour les saletés plus tenaces, ajoutez une goutte de liquide vaisselle à la pâte pour renforcer le pouvoir dégraissant.

Autres solutions naturelles et précautions

D’autres méthodes naturelles marchent aussi. Le vinaigre, par exemple, mélangé à de l’eau chaude forme une solution nettoyante qui élimine la graisse et a un effet antibactérien. Attention toutefois à son utilisation sur des surfaces sensibles : l’acidité peut abîmer certains matériaux. Le jus de citron est une autre option : il dégraisse et laisse une odeur fraîche dans la cuisine.

Pendant le nettoyage, privilégiez des outils adaptés pour ne pas rayer ou abîmer les meubles : une éponge douce ou un chiffon microfibre pour les essuyages réguliers sont recommandés.

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