Santé : la crise financière hospitalière atteint des sommets inédits

Le système de santé français traverse une période d’une gravité sans précédent. Les données publiées ce mercredi 20 mai par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) dressent un tableau alarmant : sept établissements publics sur dix accusent désormais un déficit, portant le solde cumulé à 2,9 milliards d’euros en 2024, soit une aggravation de 500 millions d’euros en un an. Rapporté aux recettes totales, le résultat net négatif atteint -2,7% — un record historique qui interroge sur la viabilité même du modèle hospitalier français, dont la dégradation n’avait pas été aussi marquée depuis 2005.

Un déficit qui se creuse inexorablement

La trajectoire est sans équivoque. En 2023, le déficit cumulé des hôpitaux publics s’établissait à 2,4 milliards d’euros ; douze mois plus tard, il bondit à 2,9 milliards, traduisant une accélération inquiétante de la crise. Selon plusieurs analyses concordantes, cette proportion de 70 % d’établissements déficitaires constitue un niveau jamais atteint depuis le début des observations statistiques.

Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, qualifie la situation de « très préoccupante », soulignant que « la dégradation observée depuis 2020 ne résulte pas de dysfonctionnements internes, mais de décisions nationales insuffisamment compensées ». Une mise en cause directe des choix budgétaires de l’État, que BFM TV et La Croix relaient avec la même gravité.

Dans ce tableau sombre, quelques signaux encourageants méritent d’être relevés. Une légère amélioration globale a été constatée l’an dernier, portée par la hausse d’activité et des revalorisations ciblées sur des secteurs chroniquement sous-financés : la réanimation, la médecine et les chirurgies lourdes, la pédiatrie — particulièrement fragilisée ces dernières années — ainsi que les soins palliatifs, essentiels à l’accompagnement en fin de vie. Ces ajustements demeurent cependant bien en deçà des besoins réels.

Un endettement maîtrisé, mais des investissements en berne

Paradoxalement, l’encours de la dette hospitalière publique affiche une tendance positive : pour la troisième année consécutive, il recule, s’établissant à 29,9 milliards d’euros, soit 27,9 % des recettes. Cette amélioration découle directement des plans de soutien déployés dans le sillage de la crise sanitaire.

Mais cette embellie comptable masque une réalité plus préoccupante : l’effort d’investissement marque le pas. Cette stagnation compromet la modernisation indispensable de l’appareil hospitalier et hypothèque l’adaptation aux défis futurs de la santé publique. Simultanément, la proportion d’établissements surendettés remonte dangereusement, atteignant 33 % en 2024 — retrouvant presque le niveau critique de 34 % enregistré en 2020, au plus fort de la pandémie.

Le secteur privé, lui aussi, vacille

Les cliniques privées n’échappent pas à cette morosité économique. Leur bénéfice cumulé chute de 41 % en un an, tombant à 194 millions d’euros contre 331 millions en 2023, ramenant la rentabilité du secteur à 1 % des recettes à peine. La proportion d’établissements privés déficitaires progresse de 33 % à 36 %, tandis que le taux de ceux jugés surendettés grimpe de 19 % à 21 % en l’espace d’une seule année.

Cette dégradation généralisée révèle par ailleurs des disparités considérables selon les spécialités. La psychiatrie affiche une rentabilité « plus de onze fois » supérieure à celle des établissements de médecine, chirurgie et obstétrique, ou de soins médicaux et réadaptation — une distorsion qui interroge sur l’équité du financement entre les différentes branches de la médecine.

Perspectives budgétaires et enjeux structurels

Les projections pour 2025 n’incitent guère à l’optimisme. Zaynab Riet anticipe un déficit prévisionnel de 2,5 milliards d’euros pour les seuls hôpitaux, susceptible d’atteindre 2,7 milliards en y incluant les Ehpad et autres structures médico-sociales. Cette persistance des déséquilibres interroge la soutenabilité du système de santé à moyen terme.

Face à l’urgence, la ministre de la Santé a promis 6 milliards d’euros d’aide à l’investissement hospitalier, assortis d’une condition explicite : « chaque euro d’argent public dépensé devra être bien utilisé ». Cette conditionnalité traduit la volonté gouvernementale d’associer soutien financier et réformes de fond — sans que les modalités concrètes de ce plan aient encore été précisées.

La crise des finances hospitalières s’inscrit dans un contexte sanitaire plus large, marqué notamment par des difficultés d’accès aux soins documentées dans de récentes études : 42 jours d’attente en moyenne pour consulter un cardiologue, 32 jours pour un dermatologue. Des délais qui révèlent les tensions profondes d’un système sous pression. À ce sujet, lire aussi : Fake injectors : le rapport confidentiel qui fait trembler le ministère de la Santé.

Vers une refonte nécessaire du modèle hospitalier

L’ampleur des déficits impose une réflexion de fond sur l’avenir de notre système de santé. Cette crise met en lumière l’inadéquation croissante entre les missions confiées aux hôpitaux et les moyens accordés pour les remplir, tout en soulignant l’urgence d’une modernisation organisationnelle, technologique et financière de nos établissements.

La France ne peut plus envisager isolément la refonte de son modèle hospitalier. Les enseignements de cette crise devront nourrir une vision renouvelée de la santé publique, à la hauteur des défis démographiques et épidémiologiques du XXIe siècle. Car derrière ces milliards de déficit se cachent des milliers de soignants épuisés, des patients aux parcours de soins dégradés et une société confrontée à la fragilisation de l’un de ses piliers essentiels : l’accès universel à des soins de qualité. Une réalité que documente également, sous un angle différent, notre enquête sur le passing auditif, ce silence que font 7 Français sur 10 pour masquer leur perte d’audition — autre symptôme des renoncements aux soins qui gagnent du terrain.