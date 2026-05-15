Les familles françaises demandent plus de soutien à l’Etat

Une famille française sur deux considère aujourd’hui que le soutien de l’État demeure insuffisant. Cette réalité, mise en lumière par le baromètre annuel OpinionWay réalisé pour l’Union nationale des associations familiales (Unaf), témoigne d’une dégradation sensible du sentiment d’accompagnement public. Publiés à l’occasion de la Journée internationale des familles, ces résultats dessinent une fracture grandissante entre les attentes des parents et les dispositifs censés y répondre.

L’enquête, conduite du 29 janvier au 19 février 2026 auprès de 2 583 parents ayant au moins un enfant de moins de 20 ans, révèle que 50 % des familles interrogées jugent insuffisant le soutien public accordé aux foyers avec enfants — soit une hausse de 10 points par rapport à 2024. Un bond qui ne saurait être attribué au seul hasard conjoncturel.

Une précarité financière croissante chez les jeunes parents

L’insatisfaction se révèle particulièrement vive chez les parents d’enfants de 0 à 5 ans, dont 55 % estiment le soutien public défaillant. Cette tranche d’âge concentre les fragilités économiques les plus aiguës : c’est précisément au moment où les dépenses liées à la petite enfance pèsent le plus lourd que les familles se sentent le plus démunies.

Les chiffres financiers viennent confirmer cette tension : 53 % des parents déclarent ne pas disposer des ressources nécessaires pour préparer l’avenir de leur enfant, contre 43 % en 2024 — soit une progression de 10 points en un an, révélatrice d’une érosion rapide du pouvoir d’achat familial. Plus préoccupant encore, 33 % affirment que leurs finances ne leur permettent pas de faire plaisir à leurs enfants, et 13 % peinent à subvenir aux besoins essentiels de leur foyer.

Des préoccupations multiples au-delà de l’aspect financier

Paradoxalement, les questions d’argent (29 %) ne constituent pas la première source d’inquiétude des parents. C’est la gestion des écrans qui domine, citée par 49 % des répondants, devant les relations avec les autres enfants (34 %) et les questions d’autorité (30 %). Cette hiérarchie des préoccupations dit quelque chose d’essentiel sur la parentalité contemporaine : les enjeux éducatifs et sociétaux ont pris une place que les considérations purement économiques n’occupent plus seules.

L’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale demeure, quant à lui, une équation insoluble pour 74 % des parents actifs, qui rapportent avoir rencontré des difficultés au moins une fois au cours des douze derniers mois pour honorer leurs responsabilités parentales en raison du temps excessif consacré au travail. La tension entre exigences professionnelles et aspirations familiales reste, à l’évidence, l’une des grandes blessures de la société française.

Le délitement du pouvoir d’achat : une analyse critique

Ces résultats méritent néanmoins d’être replacés dans leur contexte. Le sentiment d’insuffisance du soutien étatique pourrait davantage refléter l’érosion progressive du pouvoir d’achat des familles qu’une défaillance intrinsèque des dispositifs publics. La fiscalité française, parmi les plus lourdes au monde selon l’OCDE, ampute significativement les revenus disponibles des ménages — avec des conséquences directes sur leur capacité à faire face aux dépenses familiales.

Une réduction de la pression fiscale pourrait théoriquement offrir deux bénéfices complémentaires aux parents : disposer de ressources supplémentaires pour répondre aux besoins de leurs enfants et préparer leur avenir, ou, alternativement, réduire leur temps de travail pour privilégier la présence au foyer. Cette seconde option répond d’ailleurs à une aspiration profonde et régulièrement documentée des Français.

L’influence de la société de consommation sur les attentes familiales

La société de consommation contemporaine a considérablement reconfiguré les désirs de l’enfance. Les jeunes générations évoluent dans un environnement où l’offre de biens et de services s’est démultipliée à l’infini, engendrant des attentes inédites. Cette réalité place les parents dans une posture délicate : répondre à des sollicitations toujours plus nombreuses avec des moyens souvent limités.

Les stratégies marketing ciblant directement les enfants ont considérablement amplifié cette pression consumériste. En développant des approches de plus en plus sophistiquées pour capter l’attention des jeunes consommateurs, les entreprises génèrent chez eux des envies qui se muent en demandes pressantes adressées à leurs parents. Cette dynamique creuse inexorablement l’écart entre les aspirations familiales et les capacités financières réelles des ménages.

Perspectives et enjeux pour les politiques familiales

Ces constats invitent à repenser en profondeur l’architecture des politiques familiales françaises. Au-delà des traditionnelles prestations et réductions d’impôts, c’est une réflexion plus globale sur la fiscalité des ménages avec enfants qui s’impose. Les entreprises, dans le cadre de leurs engagements en matière de responsabilité sociale, auraient également leur rôle à jouer pour améliorer concrètement l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale : développement du télétravail et des horaires flexibles, mise en place de services de garde en entreprise, congés parentaux élargis et mieux rémunérés, accompagnement spécifique des jeunes parents.

L’enquête de l’Unaf révèle au fond un paradoxe bien français : malgré un système de protection sociale reconnu à l’échelle internationale, les familles expriment un besoin croissant d’accompagnement. Cette apparente contradiction suggère que la question ne réside pas uniquement dans l’ampleur du soutien public, mais dans son adéquation aux réalités contemporaines. Une approche intégrant simultanément fiscalité, organisation du travail et mutations sociétales semble indispensable pour répondre aux attentes des familles du XXIe siècle. À noter que d’autres arbitrages touchant au cadre de vie des ménages — comme les règles encadrant le maintien dans un logement social après la retraite — participent de la même réflexion sur la cohérence de notre modèle social.

Le rapport publié par l’INSEE sur l’évolution des conditions de vie des ménages vient confirmer cette tendance préoccupante. Face à ces défis, une réflexion collective impliquant pouvoirs publics, entreprises et société civile apparaît plus que jamais nécessaire pour préserver la cohésion familiale et sociale du pays.