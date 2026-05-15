Retraite : faites-vous partie de ceux dont le montant de la pension est erroné selon la Cour des comptes ?

Retraite : la Cour des comptes épingle les erreurs croissantes du système

Le système français de retraite traverse une période de turbulences administratives dont l’ampleur mérite attention. Selon le dernier rapport annuel de certification des comptes de la Sécurité sociale publié par la Cour des comptes en mai 2026, près d’une prestation légale sur neuf liquidée comporterait désormais une erreur de portée financière. Cette dégradation notable interroge sur la fiabilité d’un système qui distribue annuellement plus de 167 milliards d’euros aux retraités français — et, plus concrètement, sur ce que ces erreurs représentent pour des millions d’hommes et de femmes dont le quotidien dépend d’un montant de pension exact.

Car derrière les chiffres de la rue Cambon, il y a des réalités humaines bien tangibles : un retraité sous-payé depuis des années sans le savoir, une femme dont les trimestres de maternité n’ont pas été correctement comptabilisés, un ancien fonctionnaire dont la pension du privé a été mal coordonnée. Ces situations, loin d’être marginales, constituent désormais le quotidien d’une fraction croissante des bénéficiaires du régime général.

La certification annuelle : un contrôle indispensable des comptes sociaux

Chaque année, la Cour des comptes procède à la certification des comptes du régime général de Sécurité sociale, exercice rigoureux instauré pour garantir la transparence et la fiabilité des finances sociales. Cette mission, comparable à un audit financier d’envergure, consiste à vérifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des différentes branches du système de protection sociale français.

L’institution de la rue Cambon examine minutieusement les opérations comptables, les procédures de liquidation des prestations et la qualité des systèmes d’information. Cette certification constitue un garde-fou démocratique essentiel, permettant au Parlement et aux citoyens de disposer d’une vision claire de la gestion des finances sociales, qui représentent plusieurs centaines de milliards d’euros annuellement.

La Cnav dans le viseur : focus sur la branche vieillesse

L’examen de 2025 s’est particulièrement concentré sur la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), organisme gestionnaire de la retraite de base du régime général. Cette institution administre les pensions de quelque 14 millions de retraités français, constituant l’épine dorsale du système de retraite hexagonal.

Les charges des prestations vieillesse ont atteint en 2025 le montant de 167,3 milliards d’euros, soit une progression de 6,4 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Cette croissance soutenue, conjuguée à la complexité toujours plus grande des carrières professionnelles contemporaines, exerce une pression considérable sur les services de liquidation des pensions — favorisant mécaniquement l’émergence d’erreurs dont les conséquences se répercutent directement sur le niveau de vie des retraités concernés.

Erreurs de calcul : entre sous-évaluations et surévaluations, qui paie le prix ?

Les anomalies détectées par les magistrats financiers révèlent une diversité préoccupante dans leur nature comme dans leurs effets. Ces erreurs peuvent aussi bien désavantager que favoriser les bénéficiaires, générant des inéquités profondes au sein d’un système censé garantir à chacun le juste reflet de sa carrière. Elles trouvent leurs origines dans des erreurs de calcul des trimestres cotisés — particulièrement fréquentes pour les parcours atypiques —, dans une prise en compte défaillante des périodes de chômage, de maladie ou de maternité, dans les difficultés d’application des réformes successives, dans les défauts de coordination entre régimes, ou encore dans de simples erreurs de saisie informatique.

Cette dégradation s’avère particulièrement préoccupante puisque le taux d’erreur est passé d’une retraite sur dix en 2024 à une sur neuf en 2025, soit une progression de plus de 10 % en une seule année. Pour un retraité percevant une pension mensuelle de 1 500 euros, une erreur de quelques points de pourcentage peut représenter plusieurs dizaines d’euros par mois — soit plusieurs centaines d’euros par an, et des milliers sur la durée de la retraite, souvent sans que l’intéressé en soit informé.

Impact sur les retraités : qui sont les victimes de ces dysfonctionnements ?

Les erreurs constatées touchent en priorité les profils les plus exposés aux complexités administratives. Les personnes ayant connu des carrières heurtées — alternant emploi, chômage et inactivité — constituent la première population à risque, souvent sans disposer des ressources ou des connaissances nécessaires pour contester un calcul erroné. Les femmes, fréquemment pénalisées par des interruptions de carrière liées à la maternité, figurent parmi les principales victimes de ces dysfonctionnements : leurs droits, pourtant reconnus par la loi, sont parfois insuffisamment intégrés dans les systèmes de liquidation. À noter que les règles de validation des trimestres ont également évolué en 2026, exposant les salariés à temps partiel à de nouvelles incertitudes.

Les travailleurs ayant exercé dans plusieurs régimes — public, privé, indépendant — représentent une autre catégorie particulièrement vulnérable. La coordination entre les différentes caisses génère fréquemment des anomalies, notamment dans la reconstitution de carrière et l’application des règles propres à chaque régime. Pour ces assurés aux parcours multiples, une pension erronée peut résulter non pas d’une faute unique mais d’une accumulation de petits décalages, invisibles pris séparément, mais lourds de conséquences une fois additionnés.

Stratégies de remédiation : comment corriger les erreurs détectées

Face à cette situation, plusieurs voies de recours s’offrent aux retraités suspectant une anomalie dans le calcul de leur pension. La première démarche consiste à solliciter un réexamen de son dossier auprès de sa caisse de retraite, en fournissant l’ensemble des justificatifs de carrière disponibles.

Pour les situations plus complexes, le recours à un expert en retraite peut s’avérer judicieux. Ces professionnels spécialisés possèdent l’expertise nécessaire pour décrypter les arcanes du système et identifier d’éventuelles anomalies dans les calculs. En cas de litige persistant, la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, puis, si nécessaire, du tribunal judiciaire, constitue l’ultime recours. Ces démarches peuvent toutefois s’étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui souligne l’importance d’une vigilance préventive plutôt que curative.

Perspectives d’amélioration : vers une modernisation du système

Pour enrayer cette dérive, les pouvoirs publics devront impérativement investir dans la modernisation des systèmes d’information et le renforcement des équipes de liquidation. La dématérialisation des procédures et l’amélioration de l’interconnexion entre les différents régimes constituent des pistes prometteuses, à condition d’être accompagnées d’une volonté politique réelle et de moyens à la hauteur des enjeux.

L’enjeu dépasse largement les considérations techniques : il s’agit de préserver la confiance des citoyens en leur système de protection sociale. Comme le souligne la Cour des comptes dans ses recommandations, une refonte profonde des processus de liquidation s’impose pour garantir l’équité et la fiabilité du système de retraite français. Dans un contexte déjà tendu — le chômage repart à la hausse en France, fragilisant les carrières et les droits à la retraite de demain — la question de la fiabilité des pensions revêt une acuité particulière.

Cette situation révèle enfin l’urgence d’une simplification réglementaire de fond. La complexité croissante des règles de calcul des pensions contribue directement à la multiplication des erreurs, pénalisant in fine les retraités les plus fragiles. Une réforme structurelle du système, privilégiant la lisibilité et l’automatisation des calculs, pourrait considérablement réduire ces dysfonctionnements chroniques — et rendre à chaque retraité ce qui lui est dû, ni plus ni moins.