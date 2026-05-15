SFR au cœur d’un marathon de négociations qui redessine les télécoms françaises

La saga du rachat de SFR prend des allures de feuilleton sans fin. Alors que les discussions devaient initialement s’achever vendredi 15 mai, Altice France a consenti un délai supplémentaire au consortium réunissant Bouygues Telecom, Orange et Iliad, repoussant l’échéance au 5 juin prochain. Cette prolongation témoigne de la complexité inédite d’une opération qui pourrait faire disparaître le deuxième opérateur français de télécommunications pour la somme de 20,35 milliards d’euros.

Cette extension de la période d’exclusivité confirme que « le diable est dans les détails », comme l’avait souligné Stéphane Stoll, directeur général adjoint et directeur financier du groupe Bouygues. L’ampleur du dépeçage envisagé — répartir 25 millions de clients entre trois concurrents directs — nourrit des négociations âpres, millimétrées sur chaque aspect technique et juridique.

Une opération de démantèlement sans précédent en France

L’accord en cours de finalisation prévoit une répartition minutieusement orchestrée des actifs de SFR. Bouygues Telecom s’adjugerait 42 % de la valeur totale, raflant notamment la majeure partie du segment entreprises, tandis qu’Iliad (Free) hériterait de 31 % et Orange de 27 %. Cette architecture tripartite, d’une sophistication rare, explique en grande partie les délais accumulés.

« C’est une opération complexe, très longue, qui nécessite qu’on rentre dans un niveau de détails important », a expliqué Stéphane Stoll lors de la présentation des résultats trimestriels de Bouygues, le 7 mai dernier. Chaque garantie exigée au vendeur Altice fait l’objet de tractations serrées, révélant l’ampleur colossale des enjeux financiers en jeu. Même en cas d’accord début juin, le chantier demeurera immense : le projet devra ensuite franchir l’étape des consultations des représentants du personnel, avant d’obtenir l’aval des autorités de concurrence, dont la décision n’est pas attendue avant septembre ou décembre 2026.

Des salariés plongés dans l’incertitude la plus totale

C’est peut-être là que se joue l’aspect le plus humain — et le plus douloureux — de cette transaction. Pour les quelque 20 000 employés de SFR, la prolongation des négociations ne fait qu’épaissir un brouillard déjà suffocant. Nicolas, conseiller commercial dans la boutique SFR de Vendin-le-Vieil, près de Lens, témoigne d’un « flou total » qui paralyse les équipes au quotidien. « On a la boule au ventre quand on arrive au travail », confie-t-il, évoquant l’absence totale de communication de la direction sur leur avenir professionnel.

Les conséquences concrètes se font déjà sentir sur le terrain. La fréquentation des boutiques s’érode, les clients s’interrogent ouvertement sur la pérennité de leurs contrats, et les primes variables des commerciaux s’amenuisent semaine après semaine. « Ça peut se compter en centaines d’euros » de manque à gagner mensuel, précise Nicolas, qui a d’ores et déjà mis en suspens son projet d’achat immobilier, faute de visibilité sur sa situation professionnelle à venir.

Cathy, responsable de boutique et déléguée CFDT, déplore l’impossibilité de « se projeter » dans de telles conditions. Plus grave encore : selon une enquête conduite début janvier auprès des salariés de l’opérateur, près d’un quart des répondants présentaient déjà un risque élevé de burn-out. La prolongation de l’incertitude ne peut qu’aggraver cette détresse. Car au-delà des restructurations qui s’annoncent inévitables lors d’un tel démantèlement, c’est la question du rattachement futur de chaque salarié — à Orange, Bouygues ou Free — qui reste entièrement suspendue, sans garantie ni calendrier.

À cela s’ajoute l’inquiétude légitime sur les conditions de travail post-fusion. Des milliers de salariés ignorent encore à quel employeur ils seront rattachés, quelles conventions collectives s’appliqueront, et si leurs acquis sociaux seront préservés. Les syndicats réclament des engagements fermes sur l’emploi, que le consortium s’est jusqu’ici gardé de formuler avec précision.

Quel avenir pour les 25 millions de clients SFR ?

À court terme, les abonnés de l’opérateur au carré rouge peuvent souffler : aucun changement ne surviendra avant la validation finale par l’Autorité de la concurrence. Cartes SIM, box, réseau et factures demeureront identiques pendant encore de longs mois, et les offres en cours restent valables quelle que soit l’issue des négociations actuelles.

Cependant, l’exemple autrichien inquiète les observateurs du secteur. Lorsque l’Autriche est passée de quatre à trois opérateurs en 2012, après l’absorption d’Orange par Hutchison, les répercussions tarifaires ont été sévères. L’Arcep a compilé des données montrant des hausses comprises entre 14 et 20 % pour les abonnés existants, et entre 22 et 31 % pour les nouveaux clients. Cette perspective alarme d’autant plus que la France bénéficie, depuis l’arrivée fracassante de Free Mobile en 2012, d’une pression concurrentielle exceptionnelle. La disparition de SFR pourrait sonner le glas de cette dynamique vertueuse pour les consommateurs.

Les défis réglementaires qui s’annoncent

L’Autorité de la concurrence devra examiner minutieusement cette concentration inédite. Plusieurs conditions d’autorisation se dessinent déjà, parmi lesquelles la cession de certaines fréquences pour préserver la concurrence résiduelle, des obligations d’investissement dans les infrastructures, des engagements tarifaires contraignants et des garanties sur l’emploi et les conditions sociales — autant de leviers que les syndicats entendent surveiller de près.

Le consortium promet, dans son communiqué, de « pérenniser les investissements dans la fibre, la cybersécurité et l’intelligence artificielle » tout en « préservant un écosystème concurrentiel ». Ces engagements devront convaincre des autorités naturellement méfiantes face à une telle concentration de marché.

L’héritage complexe d’Altice et de Patrick Drahi

Cette vente intervient au terme d’années tumultueuses pour SFR sous la gouvernance d’Altice et de Patrick Drahi. L’opérateur traîne 24 milliards d’euros de dettes, ramenées à 15,5 milliards après un plan de sauvegarde accéléré validé par le tribunal de Paris en août 2025. Cette situation financière dégradée explique en partie l’urgence du désengagement d’Altice.

Les négociations actuelles cristallisent ainsi les tensions d’un secteur en pleine mutation. Entre impératifs économiques, préservation de l’emploi et maintien d’une concurrence bénéfique aux consommateurs, l’équation s’avère redoutablement délicate. La prolongation jusqu’au 5 juin ménage un répit pour trouver un équilibre acceptable entre toutes les parties, mais les défis — humains, réglementaires, industriels — demeurent immenses.