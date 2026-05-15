Retraite 2026 : le salaire minimum pour valider un trimestre a changé, et beaucoup de salariés à temps partiel risquent une mauvaise surprise

L’année 2026 marque un changement important pour la validation des trimestres de retraite sous le régime général d’assurance retraite. Pour les travailleurs du privé et de nombreux indépendants, comprendre les nouvelles règles de calcul aide à mieux préparer sa retraite. La Sécurité sociale a fixé un seuil de validation qui suit le rythme de l’inflation. Ce seuil dépend de multiples facteurs, dont le Smic horaire brut, et joue un rôle déterminant pour valider les trimestres nécessaires. Ces changements concernent tout particulièrement certains profils de travailleurs. Voici un tour d’horizon détaillé pour s’y retrouver dans ce système complexe.

Smic et seuils de validation : les chiffres à retenir

En 2026, le Smic horaire brut est fixé à 12,02 €, base utilisée pour calculer le seuil de validation des trimestres de retraite. Conformément à la règle en vigueur, pour valider un trimestre, un salarié doit percevoir un salaire brut de 1 803 €, soit 150 fois le Smic horaire brut.

Les montants pour valider deux trimestres s’élèvent à 3 606 €.

Les montants pour valider trois trimestres s’élèvent à 5 409 €.

Les montants pour valider quatre trimestres s’élèvent à 7 212 €.

Cette méthodologie signifie que, même si le cumul salarial peut s’étaler sur toute l’année, il suffit d’un revenu minimum mensuel d’environ 601 € pour obtenir la validation d’un trimestre, à condition que ces revenus soient bien déclarés.

Ce qu’il faut savoir sur la validation : règles et subtilités

Rappel important : il est impossible de valider plus de quatre trimestres par an, quel que soit le montant total des revenus. Autrement dit, un salaire élevé sur une courte période permet d’engranger des trimestres rapidement, mais ne dépasse pas la limite annuelle.

Rose Lorente, conseillère retraite à la CARSAT Occitanie, résume bien la situation : « Un plafond intangible, dont l’oubli pénalise chaque année des milliers d’actifs ». Parmi les profils les plus exposés aux trimestres manquants, on retrouve :

les salariés à temps partiel avec des salaires faibles,

les jeunes actifs,

les indépendants aux revenus irréguliers,

les parents prenant le temps d’élever leurs enfants,

les seniors en fin de carrière avec des horaires réduits.

Il est conseillé à ces personnes de vérifier régulièrement leurs relevés de carrière sur le site info-retraite.fr (site officiel) pour s’assurer que tout est correctement comptabilisé.

Racheter des trimestres : options et prix

Pour combler des périodes incomplètes, il existe le dispositif de rachat, appelé « Versement pour la retraite », avec des nouveaux tarifs 2026. Les options de rachat couvrent notamment les périodes d’études supérieures et les années où moins de quatre trimestres ont été validés.

Attention : il existe un plafond global de 12 trimestres rachetables sur l’ensemble de la carrière. Les coûts du rachat varient selon l’âge, les revenus et les options choisies, ce qui peut représenter une facture cachée pour certains. À titre d’exemple, les stages coûtent 481 € par trimestre. Ce versement peut être déductible des revenus imposables, ce qui peut rendre l’opération intéressante selon la situation fiscale.

La procédure recommandée : télécharger d’abord son relevé de carrière, puis demander à la CARSAT une estimation chiffrée du rachat pour évaluer la faisabilité financière.