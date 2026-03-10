Rachat de trimestres : ces nouveaux tarifs 2026 qui risquent de surprendre les futurs retraités

En 2026, le rachat de trimestres de retraite, gelé depuis plus de dix ans, évolue : les coûts varient désormais selon l’âge et les tranches de revenus. Dans l’optique d’augmenter sa future pension, ces nouvelles règles, précisées par la Cnav, permettent de racheter des trimestres et donc de modifier le montant de la retraite. Cet article aborde le rachat de trimestres comme une solution pour maximiser les droits à la retraite des Français.

Ce qu’il faut savoir pour 2026

Les révisions prévues en 2026 concernent surtout le coût du rachat de trimestres en fonction de l’âge et des tranches de revenus. Le rachat est possible pour les assurés de 20 à 66 ans. Il vise à éviter une décote sur la pension de retraite : chaque trimestre manquant fait perdre 0,625 point, soit une réduction de 1,25 % sur la pension de base.

La réforme des retraites de 2026 confirme ces ajustements pour améliorer la situation des futurs retraités face aux exigences pour obtenir une retraite à taux plein. Les personnes nées en 1966 ou après doivent atteindre 172 trimestres, correspondant à 43 annuités, pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le barème 2026 tient compte des variations de revenu, réparties en trois tranches : revenus inférieurs à 36 045 €, revenus compris entre 36 045 € et 48 060 €, et revenus supérieurs à 48 060 €.

Racheter des trimestres : quelles options et à quel prix selon l’âge

Deux options de rachat sont proposées : le rachat pour le taux seul et le rachat pour le taux et la durée d’assurance. La première, souvent moins chère, permet de limiter la décote. La seconde améliore à la fois le taux et la durée d’assurance, ce qui augmente le montant final de la pension.

Les coûts du rachat augmentent généralement avec l’âge, mais on observe une légère baisse après 62 ans pour certaines tranches, confirme Moneyvox. Pour les revenus inférieurs à 36 045 €, les coûts par trimestre sont les suivants :

30 ans : 2 204 € par trimestre.

: par trimestre. 40 ans : 3 060 € par trimestre.

: par trimestre. 50 ans : 3 960 € par trimestre.

: par trimestre. 55 ans : 4 416 € par trimestre.

: par trimestre. 60 ans : 4 854 € par trimestre.

: par trimestre. 62 ans : 5 013 € par trimestre.

: par trimestre. Après 62 ans, les coûts diminuent pour atteindre 4 512 € par trimestre à 66 ans.

Pour les revenus supérieurs à 48 060 €, les montants sont plus élevés : par exemple 5 279 € par trimestre à 50 ans, et jusqu’à 6 684 € à 62 ans. Le nombre maximal de trimestres rachetables reste 12 trimestres, un élément important pour le planning financier des assurés.