Mauvaise nouvelle pour l’Agirc-Arrco : 100 000 retraités ont été suspendus à tort, le préjudice atteint 850 millions d’euros

L’alerte concerne le régime de retraite des salariés du privé en France. Une erreur administrative au sein de l’Agirc-Arrco a conduit à la suspension des pensions complémentaires de près de 100 000 retraités. Cette situation représente un préjudice financier estimé à environ 850 millions d’euros. La révélation par le journal Les Échos met en lumière des dysfonctionnements qui ont pu priver de revenus indispensables ces milliers de retraités depuis plusieurs mois.

Des anomalies dans le contrôle des dossiers

L’anomalie est survenue après le croisement des données entre l’Agirc-Arrco et la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Ce nouveau système informatique devait améliorer le suivi des bénéficiaires, mais il a mis au jour des « incohérences » importantes dans plus de 100 000 dossiers.

Ces incohérences touchent notamment les retraités vivant à l’étranger, qui doivent régulièrement fournir un certificat de vie, ainsi que les bénéficiaires de pensions de réversion.

Près de 12 000 retraités ont déjà été identifiés comme lésés, pour un préjudice de 69 millions d’euros. Parallèlement, 86 000 autres cas présentent une forte probabilité d’erreur pour un montant total de 780 millions d’euros. Ces chiffres posent un vrai problème de gestion au sein du régime de retraite complémentaire.

Plusieurs raisons expliquent que certains retraités n’aient pas répondu aux demandes administratives, entraînant des erreurs financières : l’illectronisme, la barrière de la langue, des problèmes d’adresse et la méconnaissance des démarches. Tout cela a empêché certains de fournir les documents demandés. Sans réponse, les pensions peuvent être suspendues pendant un an, puis gelées par la suite.

François-Xavier Selleret, le directeur général de l’Agirc-Arrco, a déclaré que malgré les suspensions, « les droits des retraités seront conservés sans limite de temps », assurant que toutes les sommes dues seront versées. Cette phrase vise à rassurer les retraités touchés.

Ce qui est mis en place pour corriger le problème

L’Agirc-Arrco a lancé une vaste opération de réexamen de chaque dossier affecté, un processus qui pourrait prendre du temps. Les caisses contactent individuellement les retraités concernés pour vérifier leur situation et rétablir leurs droits. Une source interne à l’organisation citée par l’AFP a confirmé que cette vérification est menée de manière minutieuse pour sécuriser les droits des assurés.

En plus de réexaminer les cas actuels, l’objectif est aussi d’éviter que des incidents similaires surviennent à l’avenir. Le Conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a été informé et suit de près l’évolution du dossier. La situation pose aussi la question d’une communication plus efficace avec les retraités, pour limiter le risque d’erreurs aussi coûteuses.