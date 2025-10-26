« On n’y comprend plus rien » : le cauchemar de ces retraités face à une pension mal calculée

Les erreurs administratives peuvent avoir de lourdes conséquences, surtout quand elles touchent les plus fragiles. C’est exactement ce que vivent Chantal, 79 ans, et son compagnon Jacky, ensemble depuis plus de quarante ans. Le couple de retraités a récemment mis au jour une anomalie concernant la pension de réversion de Chantal, ce qui a entraîné une forte diminution de ses revenus mensuels. Ce cas rappelle l’importance de tenir soigneusement les dossiers de retraite et montre bien les erreurs financières que rencontrent de nombreux retraités au quotidien.

une erreur vieille de 14 ans

En 2008, après le décès de son ex-mari, Chantal avait d’abord vu sa demande de pension de réversion rejetée. Puis, une réforme de l’année suivante lui avait permis de percevoir 370 euros par mois ainsi qu’un rappel unique de 3 000 euros. Tout semblait bien rouler jusqu’à ce que la Carsat Nord-Est découvre un faux calcul : les revenus de Jacky n’avaient pas été correctement pris en compte, ce qui a engendré un trop-perçu pendant près de quinze ans.

La situation a éclaté en juillet 2022, pendant une revalorisation générale des retraites. Tandis que la pension de Jacky augmentait, celle de Chantal ne changeait pas, ce qui a rapidement suscité leurs doutes. Suite à une enquête, ils ont appris que Chantal touchait dorénavant 831,42 euros par mois depuis février 2023, ce qui représente une baisse mensuelle de 300 euros.

des soucis financiers et des émotions à vif

Cette rectification tardive a bouleversé le quotidien du couple. La diminution brutale de leurs revenus a aggravé leurs soucis financiers, déjà alourdis par une inflation persistante. « On n’a pas cherché plus loin et nous avons vécu avec cela pendant près de quinze ans », raconte Jacky, déçu. Le couple a même dû délaisser des vacances bien méritées et une vie plus tranquille.

En plus, la Carsat avait initialement évalué le trop-perçu à 18 000 euros, avant de le réviser à 6 000 euros. Heureusement, aucun remboursement n’a été demandé. Mais l’absence d’explications ou de erreur administrative claires ne fait qu’amplifier leur frustration. « On nous annonce la baisse de la pension, mais on ne nous donne aucune explication », s’indigne Jacky. « Même pas une petite lettre d’excuses. »

le manque de communication

La Carsat Nord-Est a admis son erreur de calcul sans toutefois apporter de précisions supplémentaires au couple. Ce manque d’infos laisse Chantal et Jacky complètement perplexes face à une situation qui aurait pu être évitée avec un suivi administratif plus rigoureux.

Chantal exprime bien tout son désarroi : « Je ne dors plus, je ne mange plus, j’ai le moral au fond des baskets ». Ces mots illustrent parfaitement l’anxiété et l’incertitude que ressentent ceux qui, comme eux, voient leurs moyens financiers mis à mal.

penser aux systèmes administratifs

L’histoire de Chantal et Jacky interroge sur la nécessité d’améliorer les procédures administratives pour éviter que d’autres personnes ne subissent ce genre d’injustice. Les retraités représentent une population particulièrement sensible aux erreurs de ce genre, qui peuvent porter un grand coup à leur qualité de vie.

Cet épisode devrait inciter les institutions à revoir et renforcer leurs processus afin d’assurer un traitement juste et correct des erreurs de pension. Préserver la sécurité financière des retraités n’est pas seulement un devoir social, c’est aussi une question de respect envers ceux qui ont tant contribué à la société.