« On vit mieux ici qu’avec 1 200€ en France » : cette ville africaine attire de plus en plus de retraités français qui refusent de se priver

De plus en plus de retraités français choisissent de s’installer à Agadir, une ville pittoresque sur la côte atlantique du Maroc, à la recherche d’une retraite plus douce et moins coûteuse. Surnommée par certains la « perle du sud marocain », Agadir séduit par son cadre et ses avantages économiques, surtout face aux restrictions budgétaires en France.

Une ville ensoleillée et abordable

Agadir, station balnéaire en bord de mer, a déjà attiré plus de 4 000 retraités français. Le climat y est très agréable : 340 jours de soleil par an et des températures douces, entre 20 et 30 °C même en hiver. Avec un coût de la vie plus bas qu’en France, beaucoup peuvent vivre confortablement avec un budget mensuel compris entre 900 et 1 000 euros par mois.

Témoignages et exemples concrets

Nathalie et Yves, un couple originaire de Marseille, vivent à Agadir depuis 2014. Ils racontent à Grazia qu’ils paient 800 euros par mois pour une maison spacieuse et bien placée, un tarif difficile à retrouver dans l’Hexagone. Une retraitée rencontrée dans l’avion expliquait elle aussi que, avec 1 000 euros par mois, elle peut se loger, se nourrir et même financer des déplacements mensuels en France.

« Douceur de vivre » et communauté

Yves, une figure de ce microcosme expatrié, insiste sur la « douceur de vivre » qu’offre Agadir, selon lui absente dans d’autres villes marocaines, soulignant ainsi son cadre de vie unique. La vie sociale marche bien grâce à une association locale qui réunit les retraités français autour d’activités variées, pour lutter contre l’isolement. Les sorties au restaurant deviennent la règle pour des personnes comme Jo, la mère de Nathalie, qui profite ainsi de son temps sans avoir à cuisiner. L’ambiance accueillante et la présence d’un nombre important de retraités européens facilitent l’intégration.

Des économies visibles au quotidien

Sur le plan économique, le coût de la vie à Agadir est environ deux fois moins élevé qu’en France, ce qui rend possible un confort à moindre frais. Les fruits et légumes, par exemple, ne dépassent pas une dizaine d’euros par semaine au souk local. Par ailleurs, des avantages fiscaux sont proposés à ceux qui ouvrent un compte bancaire au Maroc, ce qui réduit encore les charges.

Des défis environnementaux à ne pas négliger

Cette retraite idyllique a aussi ses limites. Le Maroc subit une sécheresse historique depuis six ans, ce qui complique la gestion de l’eau, surtout avec une agriculture intensive dans la région. Des vagues de chaleur ont frappé récemment, avec des températures record atteignant 50 °C en 2023, soulevant des questions sur la pérennité de ce cadre de vie sur le long terme.

Un avenir à surveiller

Alors que le nombre de retraités a triplé dans les dix dernières années, la question de la durabilité écologique se pose de plus en plus. Agadir, malgré ses charmes et ses avantages économiques, devra affronter ces défis environnementaux si elle veut continuer à attirer des retraités à la recherche d’un havre de paix ensoleillé.