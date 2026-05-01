Cette prime que touchent des milliers de retraités chaque année : beaucoup oublient de la déclarer et reçoivent un courrier du fisc

Si vous touchez une prime de départ à la retraite, vous vous demandez sans doute si elle doit apparaître sur votre déclaration de revenus. La question est d’autant plus fréquente si votre départ a lieu en 2025. La réponse : la prime de départ en retraite est considérée comme un revenu exceptionnel imposable et doit être déclarée à l’administration fiscale. Reste à voir comment limiter une taxation qui peut peser lourd sur votre feuille d’impôt.

Ce qu’il faut savoir sur la fiscalité

La prime de départ à la retraite (ou « indemnité de départ en retraite ») demande une attention particulière au moment de la déclaration : elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

Le ministère de l’Économie et l’administration recommandent le recours au système du quotient. Ce dispositif vise à lisser la progressivité de l’impôt et protège le contribuable d’une taxation trop lourde. Concrètement, il réduit la charge fiscale liée à ce montant exceptionnel.

Si vous partez à la retraite à votre demande, le montant de la prime peut faire basculer votre revenu dans une tranche supérieure d’imposition. À l’inverse, si c’est l’employeur qui prend l’initiative de la mise à la retraite, la prime est généralement exonérée dans la majeure partie des cas. Une vérification rigoureuse et une bonne maîtrise du dispositif fiscal s’imposent pour optimiser votre situation fiscale.

Comment marche le système du quotient

Le système du quotient peut paraître technique, mais le principe est simple et avantageux. Voici les étapes :

On ajoute d’abord un quart du montant net de la prime à votre revenu net global ordinaire.

On calcule ensuite l’impôt sur ce total.

On multiplie par quatre la différence entre cet impôt et l’impôt calculé uniquement sur vos revenus ordinaires.

Cette méthode atténue l’effet de la prime sur votre progressivité d’impôt et peut réduire ce que vous devez payer, confirme le magazine Notre Temps.

Exemple chiffré : pour un couple sans enfant à charge, avec des revenus ordinaires de 50 000 € et une prime de 16 000 €, l’application du système du quotient permet une économie de 343 €. L’impôt à payer avec ce mécanisme serait de 4 049 €, contre 4 392 € sans le recours au quotient.

Déclarer votre prime : mode d’emploi

Pour bénéficier du système du quotient, il faut bien déclarer la prime. La procédure commence par le formulaire n° 2042 C : inscrivez le total des revenus exceptionnels ou différés dans la case 0XX, sans les intégrer dans les autres revenus déclarés.

Vérifiez les montants préremplis, notamment les cases 1AJ à 1DJ qui concernent les salaires et traitements. Si la prime y figure déjà, corrigez votre déclaration en ligne pour éviter une erreur de taxation. Pensez aussi à préciser la nature du revenu et la personne qui l’a perçu dans votre foyer fiscal.