Pourquoi la Belgique veut racheter le parc nucléaire d’Engie ?

Dans un contexte marqué par l’intensification des tensions géopolitiques et l’envolée des prix énergétiques, la Belgique vient de franchir une étape cruciale en annonçant l’ouverture de négociations exclusives avec Engie pour l’acquisition de l’intégralité de son parc nucléaire. Cette manœuvre stratégique, officialisée par le Premier ministre Bart De Wever, constitue un virage sans précédent dans la politique énergétique du royaume.

« Un accord a été conclu avec Engie pour définir les conditions et lancer les études nécessaires à une reprise complète de la flotte nucléaire belge », a annoncé le chef du gouvernement via les réseaux sociaux, soulignant que « toutes les activités de démantèlement sont suspendues avec effet immédiat ».

Un patrimoine nucléaire stratégique sous contrôle français

Le parc nucléaire belge, actuellement exploité par Electrabel, filiale du géant français Engie, s’articule autour de sept réacteurs disséminés sur deux sites emblématiques. La centrale de Doel, implantée près d’Anvers en Flandre orientale, héberge quatre unités de production, tandis que celle de Tihange, nichée dans la région liégeoise en Wallonie, en abrite trois.

Néanmoins, seuls deux réacteurs demeurent aujourd’hui en service : Doel 4 et Tihange 3. Ces installations bénéficient d’une prolongation d’exploitation jusqu’en 2035, octroyée en 2023 par le précédent gouvernement belge au terme d’âpres négociations avec Engie. Les cinq autres unités ont été progressivement déconnectées du réseau entre 2022 et 2025, respectant ainsi le calendrier initial de sortie du nucléaire.

Une transaction complexe aux enjeux multiples

Selon Reuters, l’accord préliminaire paraphé entre les parties prévoit le transfert intégral de tous les actifs nucléaires d’Engie en Belgique. Cette opération d’ampleur exceptionnelle englobe l’ensemble des réacteurs et infrastructures associées, le personnel technique et administratif spécialisé, toutes les filiales nucléaires d’Electrabel, ainsi que les actifs et passifs, notamment les obligations de démantèlement à long terme.

Les négociations, qui conservent un caractère non contraignant, ambitionnent de finaliser les modalités commerciales avant le 1er octobre 2026. Cette échéance relativement serrée témoigne de l’urgence ressentie par les autorités belges face aux turbulences énergétiques contemporaines.

Un revirement stratégique motivé par la sécurité énergétique

Cette volonté de reprendre le contrôle public du secteur nucléaire s’inscrit dans une reconfiguration profonde de l’architecture énergétique belge. « Ce gouvernement mise sur une énergie sûre, abordable et durable, avec moins de dépendance aux importations de combustibles fossiles et davantage de contrôle sur notre propre approvisionnement », a précisé Bart De Wever.

La crise énergétique de 2022, consécutive à l’offensive russe en Ukraine, puis les récentes tensions au Moyen-Orient ont cruellement rappelé la vulnérabilité des économies européennes face aux soubresauts géopolitiques. Dans cette configuration, le nucléaire retrouve ses lettres de noblesse comme source d’électricité décarbonée et affranchie des importations.

Comme le souligne Yahoo Finance, cette orientation épouse une tendance européenne plus vaste de réévaluation du rôle de l’atome dans le bouquet énergétique continental, particulièrement manifeste depuis que la crise énergétique a révélé les fragilités structurelles du système.

Les défis financiers et techniques d’une renationalisation

Pour Engie, cette cession potentielle s’intègre dans sa stratégie de désengagement progressif du nucléaire, secteur perçu comme excessivement capitalistique et risqué. Le groupe français s’efforce depuis plusieurs années de réduire son exposition aux passifs nucléaires, notamment les coûts vertigineux de démantèlement évalués à plusieurs milliards d’euros.

La reprise publique permettrait à la Belgique d’endosser directement ces responsabilités financières tout en préservant la maîtrise de ses orientations énergétiques. Cette démarche pourrait également faciliter d’éventuelles prolongations d’exploitation au-delà de 2035, voire l’amorce de nouveaux projets nucléaires.

Cependant, la remise en service des réacteurs mis à l’arrêt constitue un défi technique et financier considérable. Engie a régulièrement alerté sur les difficultés pratiques et les coûts prohibitifs d’une telle entreprise, exigeant des investissements colossaux et plusieurs années de préparation méticuleuse.

Vers une nouvelle donne énergétique européenne

Cette transaction, si elle aboutit, pourrait créer un précédent significatif en Europe, où plusieurs nations réévaluent leur rapport au nucléaire. La Belgique rejoindrait ainsi la France dans le cercle restreint des pays européens contrôlant directement leur parc atomique civil.

Au-delà des considérations techniques et financières, cette nationalisation de facto traduit une prise de conscience géopolitique profonde. Dans un monde où l’énergie redevient un levier de puissance, la maîtrise publique des infrastructures critiques s’impose comme un enjeu de souveraineté nationale incontournable.

L’issue de ces négociations sera scrutée avec attention par l’ensemble des acteurs européens de l’énergie, à l’heure où le continent s’efforce de concilier ambitions climatiques, sécurité d’approvisionnement et compétitivité économique dans un environnement géopolitique de plus en plus volatil.