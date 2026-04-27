L’industrie nucléaire française franchit une étape décisive avec l’annonce officielle de Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Énergie, et Sébastien Martin, ministre délégué à l’Industrie, ce lundi 27 avril 2026 à Chalon-sur-Saône. Dans un contexte où la crise énergétique mondiale exige des réponses structurelles, Arabelle Solutions, filiale d’EDF spécialisée dans la fabrication de turbines nucléaires, concrétise un investissement de 100 millions d’euros pour édifier une nouvelle usine de production d’échangeurs thermiques destinés aux futurs réacteurs EPR2.

Cette annonce prolonge naturellement le discours de Belfort d’Emmanuel Macron en 2022, marquant la relance ambitieuse du programme nucléaire français. Bernard Fontana, PDG d’EDF, accompagné de Catherine Cornand, présidente directrice générale d’Arabelle Solutions, ont dévoilé les contours de ce projet industriel d’envergure sur l’ancien site Nordéon de 77 000 mètres carrés.

Un investissement stratégique de 100 millions d’euros

Le projet chalonnais transcende le simple investissement industriel. Sur une superficie de 20 000 mètres carrés de bâtiments neufs, l’usine fabriquera des échangeurs thermiques aux dimensions impressionnantes : oscillant entre 120 et 370 tonnes pour des longueurs s’étalant de 15 à 25 mètres. Ces équipements techniques constituent les pièces maîtresses de l’optimisation des échanges thermiques dans la partie turbine des centrales nucléaires, là précisément où s’opère la production électrique.

Ce site développera, selon les spécialistes du secteur, « des compétences clés et des moyens de production sur des équipements essentiels de la salle des machines ». La production englobera notamment des sécheurs surchauffeurs ainsi que des réchauffeurs haute et basse pression, composants cruciaux pour le fonctionnement optimal des réacteurs EPR2.

Les travaux de construction s’amorceront en 2027, avec une mise en service programmée pour 2030. Cette usine disposera d’une capacité de production permettant de fournir annuellement l’ensemble des équipements nécessaires à une centrale nucléaire complète.

160 emplois qualifiés pour dynamiser le territoire bourguignon

L’impact social de ce projet revêt une dimension particulièrement significative pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Arabelle Solutions prévoit de recruter 160 collaborateurs d’ici 2030, dont une centaine de métiers techniques hautement qualifiés, notamment des soudeurs spécialisés dans les équipements nucléaires.

Cette création d’emplois s’accompagne d’un effet multiplicateur sur l’économie locale. Plusieurs dizaines d’emplois indirects découleront de cette implantation, consolidant l’écosystème industriel déjà présent avec les installations de Framatome à Saint-Marcel. Le Grand Chalon confirme ainsi son statut de principal pôle industriel de Bourgogne-Franche-Comté.

L’ancien site Nordéon, propriété de l’agglomération du Grand Chalon, bénéficie du programme « Sites Clés en Main France 2030 ». Ce dispositif garantit à Arabelle Solutions une implantation accélérée, sans procédures d’autorisation supplémentaires, illustrant la volonté gouvernementale de faciliter les grands projets industriels stratégiques.

Les raisons d’une montée en puissance industrielle

Cette expansion d’Arabelle Solutions répond à plusieurs impératifs stratégiques convergents. Premièrement, elle accompagne le programme français de construction de six réacteurs EPR2 confirmés, auxquels s’ajoutent huit réacteurs EPR2 potentiels supplémentaires. Cette commande publique substantielle justifie l’augmentation des capacités de production nationales.

Deuxièmement, l’entreprise mise sur les opportunités d’exportation croissantes. Les marchés internationaux du nucléaire connaissent un regain d’intérêt manifeste, notamment face aux objectifs de décarbonation mondiale. L’usine chalonnaise alimentera donc simultanément le marché domestique et les contrats d’exportation d’EDF.

Cet investissement s’ajoute aux 350 millions d’euros annoncés en janvier 2026 pour l’usine de turbines Arabelle de Belfort. Au total, Arabelle Solutions déploie près de 450 millions d’euros pour moderniser et étendre ses capacités industrielles françaises, consolidant sa position sur le marché mondial des équipements nucléaires.

Enjeux énergétiques : vers une souveraineté française renforcée

« Le nucléaire constitue le pilier de notre souveraineté énergétique. C’est aussi une industrie et une filière d’excellence ancrée dans nos territoires qui fait notre fierté à l’international », a déclaré Maud Bregeon à l’AFP. Cette déclaration synthétise parfaitement les enjeux géostratégiques de ce projet.

La France bénéficie aujourd’hui d’une électricité décarbonée grâce au nucléaire, avec des tarifs avantageux : 10% inférieurs à la moyenne européenne, 40% moins élevés qu’en Allemagne et 50% plus bas qu’en Italie. Cette compétitivité constitue un atout économique majeur dans le contexte de transition énergétique européenne.

L’annonce intervient quelques jours après la présentation du plan d’électrification gouvernemental, visant à réduire la dépendance française au pétrole et au gaz. L’électrification des transports, de l’industrie et du bâtiment nécessite une production électrique massive et décarbonée, objectif que seul le nucléaire peut atteindre à court terme.

Une stratégie de réindustrialisation territoriale

Bernard Fontana souligne que cette nouvelle usine « contribuera à structurer une filière intégrée, au service d’une électricité compétitive, souveraine et bas carbone, essentielle à la sécurité énergétique de la France et de l’Europe ». Cette vision transcende le simple cadre français pour s’inscrire dans une logique européenne de souveraineté énergétique.

Le choix de Chalon-sur-Saône ne relève nullement du hasard. La région dispose déjà d’un écosystème industriel nucléaire développé, de compétences techniques avérées et d’infrastructures logistiques adaptées. Cette implantation s’inscrit dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), feuille de route énergétique française jusqu’en 2035.

Avec cette quatrième usine française et sixième mondiale, Arabelle Solutions consolide son leadership technologique. L’entreprise peut désormais fournir et intégrer l’ensemble des équipements de la salle des machines des centrales nucléaires, réduisant la dépendance aux fournisseurs étrangers et maîtrisant l’intégralité de la chaîne de valeur.

Cette stratégie de réinternalisation des compétences critiques répond aux enseignements de la crise sanitaire, qui a révélé les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans le secteur nucléaire, enjeu de souveraineté par excellence, cette maîtrise industrielle nationale constitue un impératif géopolitique autant qu’économique, particulièrement crucial dans un monde où l’innovation technologique devient un gage de compétitivité internationale.