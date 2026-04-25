« C’est en place depuis janvier 2026 » : ce pays européen interdit les camping-cars sur ses routes et des milliers de Français l’ignorent avant les ponts de mai

Le début de l’année 2026 a changé la donne pour les amateurs de voyage en camping-car, surtout en Espagne. Depuis le 1er janvier 2026, une réglementation a restreint l’accès des camping-cars de plus de 3,5 tonnes à certaines zones touristiques, une mesure présentée comme visant à limiter la pollution et à préserver les infrastructures routières.

Ce qui change dans les zones touristiques

Des villes comme Barcelone, Valence et la Costa Brava ont mis en place des restrictions strictes. L’objectif affiché est de réduire la pollution atmosphérique et sonore, protéger la qualité des routes et améliorer la sécurité sur des axes souvent étroits, explique le magazine Pleine Vie. Les autorités locales disposent désormais de nouveaux pouvoirs pour contrôler le stationnement et la circulation des véhicules lourds, notamment via des arrêtés municipaux.

Pour les conducteurs, mieux vaut vérifier le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de leur véhicule avant d’organiser un voyage en Espagne.

Ce que ça change pour les voyageurs

La réforme autorise toujours les détenteurs du permis B à conduire certains camping-cars jusqu’à 4,25 tonnes, mais elle oblige à une préparation plus rigoureuse. Il faut prêter attention aux itinéraires, choisir des aires de stationnement adaptées et pouvoir présenter des documents comme la carte grise pour éviter des amendes qui peuvent aller de 200 à 600 €.

Les professionnels du secteur, citant des sources comme Ulysse, parlent d’un « véritable chamboulement » pour le tourisme itinérant. Certains campings et aires ont déjà adapté leurs installations, limitant parfois l’accueil aux véhicules pesant moins de 3,5 tonnes.

Conseils pour un voyage sans prise de tête

Avant de partir profiter des ponts de mai, voici quelques recommandations pratiques :

vérifier le PTAC sur la carte grise,

peser son camping-car en ordre de marche,

et tracer un itinéraire en évitant les zones à restrictions.

Les applications spécialisées et les offices de tourisme donnent des informations à jour sur les arrêtés municipaux récents.

Beaucoup de conducteurs choisissent maintenant de laisser leur véhicule en périphérie et de poursuivre en transports publics ou en voiture de location. C’est une manière simple de visiter l’Espagne sans se frotter aux contraintes des zones limitées.