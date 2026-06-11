Mango mise gros sur la France avec 66 millions d’euros d’investissement

Alors que le secteur du prêt-à-porter traverse une période difficile, Mango nage à contre-courant. L’enseigne espagnole vient d’annoncer lors du sommet Choose France un investissement de 66 millions d’euros dans l’Hexagone, qui se concrétisera par l’ouverture de 45 nouveaux magasins et la création de près de 700 emplois d’ici à 2028. Un pari ambitieux qui témoigne de la confiance de la marque barcelonaise envers le marché français.

Selon RMC, le rythme d’expansion prévu est soutenu : 15 nouveaux points de vente par an, chaque ouverture générant environ 15 postes. L’enthousiasme d’Emmanuel Macron, qui avait salué l’annonce par un « ¡Gracias! » sur X, illustre l’enjeu économique de l’implantation des géants espagnols du textile en France.

Cap sur les villes moyennes plutôt que les métropoles

La stratégie géographique de Mango détonne. Forte de 250 points de vente répartis dans plus de 170 villes françaises, l’enseigne compte toucher dix nouvelles municipalités en privilégiant les villes de taille moyenne et petite, qui représentent déjà plus de 80% de son réseau hexagonal.

Un choix qui tranche avec les pratiques sectorielles habituellement concentrées sur les grandes agglomérations. Yann Bayon, directeur France de Mango, défend une approche fondée sur la proximité avec une clientèle fidèle et la rentabilité supérieure de ces implantations. Depuis 2022, l’enseigne a déjà ouvert plus de 12.500 m² de surface de vente dans l’Hexagone.

Des résultats financiers qui résistent à la crise du secteur

Les performances de Mango contrastent avec la morosité ambiante du prêt-à-porter. Le groupe catalan a généré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2025, en progression par rapport aux 3,34 milliards de 2024. Les profits nets atteignent 242 millions d’euros, soit une hausse de 11% sur un an.

En France, la dynamique s’avère encore plus spectaculaire : France Info rapporte une croissance de plus de 20% sur les cinq dernières années, avec une accélération de 10% rien qu’en 2025. Des chiffres d’autant plus remarquables que de nombreux concurrents européens font face à des difficultés majeures, certains étant même contraints à la liquidation judiciaire.

L’art de marier boutiques physiques et vente en ligne

Le succès français de Mango s’appuie sur une stratégie omnicanale aboutie. Comme l’explique Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, l’enseigne maîtrise parfaitement « le mélange du web et du magasin« . Les ventes en ligne représentent désormais environ un tiers du chiffre d’affaires global, soit « l’un des taux les plus élevés du secteur » selon Daniel Lopez, directeur de l’expansion du groupe.

L’investissement dans le Click & Collect et la complémentarité entre canaux physiques et digitaux constituent des atouts décisifs. La stratégie s’appuie également sur une équipe de création de 500 personnes basée en Espagne, qui conçoit l’ensemble des collections sans externaliser la dimension créative.

Une marque qui traverse les générations

La force de Mango réside dans sa capacité à séduire toutes les générations. Créée en 1984 à Barcelone et initialement centrée sur la mode féminine, l’enseigne a progressivement étendu son offre aux hommes et aux enfants. Sa stratégie d’égéries associe des personnalités comme Kate Moss, Penelope Cruz, Hailey Bieber ou Antoine Griezmann.

Le style minimaliste et l’accessibilité tarifaire de la marque séduisent aussi bien les adolescentes que leurs mères. Une cliente témoigne auprès de France Télévisions : « C’est une marque qui me suit depuis que je suis ado« , tandis qu’une autre confie : « Mes fils s’habillent Mango. C’est une valeur sûre. »

Un géant mondial qui place la France au cœur de sa stratégie

L’investissement français s’inscrit dans une dynamique globale particulièrement ambitieuse. Avec près de 2.900 points de vente dans 120 pays, Mango a ouvert plus de 260 nouvelles boutiques en 2025. L’international représente 78% du chiffre d’affaires, confirmant la dimension planétaire de l’enseigne.

La France occupe une position privilégiée dans cet écosystème mondial en tant que « premier marché international » du groupe. Présente depuis 1994 avec l’inauguration de son premier magasin à Montpellier, l’enseigne y emploie déjà environ 1.700 personnes. L’expansion prévue portera ces effectifs à plus de 2.400 collaborateurs d’ici quatre ans.

Dans un contexte où les entreprises repensent leurs modèles économiques, le succès de Mango illustre qu’une stratégie cohérente, alliant innovation digitale et proximité territoriale, peut encore générer une croissance significative dans l’univers concurrentiel du prêt-à-porter contemporain. Selon Le Monde, l’enseigne catalane démontre la capacité d’adaptation des entreprises performantes face aux mutations du secteur.