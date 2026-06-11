Elis rejoint le cercle dirigeant du Pacte mondial français

Le groupe Elis accède au conseil d’administration du Pacte mondial des Nations unies – Réseau France. Annoncée le 11 juin 2026, la nomination du spécialiste de la location-entretien de linge professionnel couronne vingt années d’engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises.

Signataire du Pacte mondial depuis 2006, Elis rejoint désormais les rangs dirigeants du plus vaste réseau local de l’initiative onusienne, qui fédère plus de 2 300 membres en France. Un positionnement stratégique qui témoigne de la maturité de l’entreprise dans le domaine de la RSE et de sa volonté d’influencer les pratiques sectorielles.

Un géant européen du textile professionnel

Loin de l’image parfois réductrice d’une simple blanchisserie, Elis s’est imposé comme un acteur européen de référence dans les services aux entreprises. Le groupe déploie une offre complète : location et entretien de linge plat, de vêtements de travail, d’équipements de protection individuelle, services d’hygiène et de bien-être en entreprise.

Implanté dans dix-huit pays européens, Elis emploie plus de 50 000 collaborateurs et dessert quotidiennement plus de 440 000 clients. Son chiffre d’affaires, qui avoisine les 3,8 milliards d’euros, le positionne parmi les leaders mondiaux de son secteur. Une ascension alimentée par une stratégie de croissance externe soutenue et l’intégration réussie de nombreuses acquisitions.

L’expertise d’Elis repose sur la maîtrise de processus industriels sophistiqués, conjuguant efficacité opérationnelle et performance environnementale. Ses centres de production déploient des technologies avancées de traitement des textiles, optimisant la consommation d’eau et d’énergie tout en garantissant des standards d’hygiène élevés.

Deux décennies d’engagement structuré

L’adhésion d’Elis au Pacte mondial en 2006 marquait une prise de conscience précoce des enjeux sociétaux. À l’époque, peu d’entreprises du secteur s’engageaient formellement dans une démarche structurée de développement durable. Le groupe a progressivement intégré les dix principes fondamentaux de l’initiative : respect des droits humains, normes du travail, protection environnementale et lutte contre la corruption.

Au fil des années, la philosophie s’est muée en actions concrètes. Elis a développé une politique de diversité ambitieuse, visant 50 % de femmes dans les postes de direction d’ici 2030. L’entreprise investit massivement dans la formation, consacrant annuellement plus de 3 % de sa masse salariale au développement des compétences.

Sur le volet environnemental, le groupe s’est fixé des objectifs chiffrés de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, alignés sur les accords de Paris. Ses initiatives incluent le déploiement de véhicules électriques pour la livraison urbaine et l’optimisation des tournées grâce à l’intelligence artificielle.

Un ambassadeur crédible de l’économie circulaire

L’intégration d’Elis au conseil d’administration répond à une logique stratégique. L’entreprise présente plusieurs atouts qui en font un ambassadeur crédible des pratiques responsables. Sa dimension internationale lui confère une vision élargie des enjeux RSE, tandis que son ancrage territorial fort lui permet d’appréhender les spécificités locales.

Le secteur d’activité d’Elis constitue un terrain d’expérimentation privilégié pour l’économie circulaire. La location de textiles professionnels, alternative à l’achat, s’inscrit naturellement dans une logique de mutualisation des ressources. Le groupe peut ainsi porter un discours authentique sur les modèles économiques durables.

La clientèle diversifiée d’Elis (PME, grands groupes, établissements de santé, hôtellerie-restauration) offre par ailleurs un observatoire unique des attentes sociétales émergentes. Un positionnement privilégié qui permet à l’entreprise d’anticiper les évolutions réglementaires et d’accompagner ses clients dans leur propre transition.

Trois priorités pour l’Agenda 2030

En rejoignant le conseil d’administration, Elis ambitionne de contribuer activement à l’accélération de la transformation des organisations françaises. Le groupe souhaite investir dans trois domaines prioritaires : promotion de l’économie circulaire, développement de l’emploi inclusif et décarbonation des activités industrielles.

L’entreprise prévoit de partager son expertise opérationnelle à travers des programmes de formation destinés aux dirigeants et aux équipes RSE. Appuyées sur les retours d’expérience concrets d’Elis, notamment en matière de mesure d’impact et de pilotage de la performance extra-financière.

Le groupe entend également mobiliser son réseau de fournisseurs et de partenaires pour amplifier l’adoption des bonnes pratiques. La chaîne de valeur d’Elis implique de nombreux acteurs (producteurs de textiles, transporteurs, fournisseurs d’équipements industriels) dont l’engagement conditionne l’atteinte des objectifs environnementaux globaux.

Un signal fort pour la transformation économique

L’arrivée d’Elis suscite des réactions contrastées parmi les acteurs de la RSE. Les défenseurs de la nomination y voient la reconnaissance d’un parcours exemplaire et l’opportunité d’enrichir les réflexions avec une expertise sectorielle pointue.

Pour Catherine Lanneau, directrice du développement durable chez Pacte Mondial – Réseau France, « l’intégration d’Elis illustre parfaitement notre volonté de rassembler des entreprises qui allient performance économique et impact positif sur la société ».

Néanmoins, certaines voix questionnent la représentativité du conseil, dominé par de grandes entreprises. Des associations militant pour l’inclusion des PME regrettent que les petites structures, majoritaires dans le tissu économique français, demeurent sous-représentées dans les instances dirigeantes.

Au-delà des débats sur sa composition, le conseil d’administration du Pacte mondial – Réseau France dispose désormais d’un atout supplémentaire pour accélérer la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable. Avec plus de 2 300 adhérents, le réseau français constitue le troisième plus important au niveau mondial, après les États-Unis et le Brésil.

L’engagement d’Elis au plus haut niveau témoigne de la maturation progressive de la RSE dans le paysage économique français. Loin des approches cosmétiques d’antan, les entreprises intègrent désormais les enjeux sociétaux au cœur de leur gouvernance et de leur stratégie opérationnelle. Une évolution qui pourrait contribuer significativement à la transformation du modèle économique français vers plus de durabilité et d’inclusivité.