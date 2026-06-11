Pourquoi de plus en plus de Français désertent la Côte d’Azur pour les plages espagnoles : ça ne date pas d’aujourd’hui

Depuis les années 1960, un tournant a changé les habitudes de vacances des Français. En quête de mer et de soleil, beaucoup ont franchi les Pyrénées pour aller sur les plages espagnoles de la Costa Brava et des Baléares, raconte TF1 Info. Ce mouvement est devenu bien plus qu’une mode estivale : il a redessiné le tourisme français et fait de l’Espagne la première destination méditerranéenne européenne. Pourquoi cet engouement ? C’est un mélange d’économie, d’innovations dans les transports et d’un désir de partir vraiment ailleurs.

Les vacances françaises prennent un tournant

Durant les années 1960, des millions de Français ont traversé la frontière espagnole, un flux qui s’est accentué jusqu’à la fin de la décennie. Ce déplacement massif a offert une alternative aux traditionnelles vacances sur la Côte d’Azur. On imagine les routes qui montent et descendent dans les Pyrénées pour déboucher sur des plages moins bondées et une vie quotidienne beaucoup moins chère. Pour ces vacanciers en quête de nouveauté tout en restant dans un climat familier, l’Espagne « n’était pas un pays étranger au sens plein », comme le dit l’historien André Rauch. Le paysage, le même soleil et la même mer faisaient écho au sud de la France.

Les transports qui ont tout changé

À la fin des années 1960, seuls 4 % des Français prenaient l’avion pour voyager à l’étranger, contre 59 % des Britanniques qui avaient adopté le charter. Malgré ce retard, la France a vite rattrapé son retard en l’espace de deux décennies, grâce à des acteurs comme Fram, Club Med, et Nouvelles Frontières qui ont maximisé leur capacité. Les vols charter ont fait chuter le prix du transport aérien, rendant le voyage accessible aux classes moyennes. Ce développement a fait de l’Espagne un terrain d’expérimentation idéal pour un tourisme de masse fondé sur les forfaits tout compris et le transport collectif.

Un boom côté économie et culture

Le tourisme a explosé : le nombre de visiteurs étrangers en Espagne multiplier par six entre 1959 et 1969. Près de la moitié de ces touristes étaient Français, faisant de la péninsule ibérique une destination phare, avec des lieux comme la Costa Brava, les Baléares, puis la Grèce, les Canaries, la Tunisie et le Maroc. Pendant cette période charnière, l’Espagne s’est imposée comme la première puissance touristique méditerranéenne européenne.

Pour les Français, ces vacances étaient plus intenses : la sensation de « vraiment partir ». L’Espagne n’était pas qu’une destination : elle est devenue un modèle touristique exportable, mêlant plages, hôtellerie de masse et voyages organisés.