Accor transforme ses métiers avec « Hosting Change »

Accor et Hosting Change : une transformation qui redessine l’emploi

Annoncé en 2026, le plan Hosting Change d’Accor marque une nouvelle étape dans la transformation du groupe. Si la dimension environnementale est centrale, l’impact sur l’emploi apparaît tout aussi déterminant. En effet, le groupe inscrit explicitement ses collaborateurs au cœur de sa stratégie de durabilité.

Dès le lancement du programme, Accor souligne la nécessité d’adapter les compétences aux nouvelles exigences du secteur. « La durabilité ne se limite pas à l’environnement, elle inclut aussi nos collaborateurs et les communautés locales », indique le groupe dans ses communications officielles. Une orientation qui traduit une mutation profonde des métiers de l’hôtellerie, désormais liés aux enjeux climatiques et sociétaux.

Nouveaux métiers, nouvelles compétences : l’effet Hosting Change sur l’emploi

Avec Hosting Change, Accor prévoit une montée en puissance des compétences liées à la gestion durable. Cela concerne notamment les fonctions opérationnelles dans les hôtels, où les équipes doivent intégrer des pratiques plus sobres en énergie, en eau ou en gestion des déchets.

Par conséquent, de nouveaux profils émergent. Des spécialistes de la performance énergétique, des référents RSE ou encore des responsables de la transition écologique deviennent progressivement indispensables. Dans le même temps, les métiers existants évoluent : les directeurs d’établissement ou les responsables techniques doivent désormais piloter des indicateurs environnementaux en parallèle des performances économiques.

Cette transformation implique un effort important de formation. Accor entend ainsi renforcer ses programmes internes pour accompagner ses salariés. L’objectif consiste à diffuser une culture de la durabilité à tous les niveaux de l’organisation, afin d’éviter une fracture entre fonctions spécialisées et métiers traditionnels.

Accor face aux tensions de recrutement dans l’hôtellerie durable

Le déploiement de Hosting Change intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le marché de l’emploi hôtelier. Le secteur peine à recruter et à fidéliser, notamment sur les postes opérationnels. Dans ce cadre, la stratégie d’Accor vise aussi à renforcer l’attractivité des métiers.

En mettant en avant des engagements concrets en matière de durabilité et de conditions de travail, le groupe espère répondre aux attentes des nouvelles générations. Ces dernières accordent une importance croissante au sens donné à leur activité professionnelle.

Toutefois, cette évolution crée également de nouveaux défis. Les compétences liées à la transition écologique restent encore rares sur le marché. Accor doit donc à la fois former en interne et attirer des talents spécialisés, dans un environnement concurrentiel où ces profils sont fortement sollicités.

Hosting Change : levier d’attractivité et de fidélisation pour Accor

Au-delà de la transformation des métiers, Hosting Change est conçu comme un outil de fidélisation des équipes. Le groupe mise sur une amélioration des conditions de travail, une meilleure reconnaissance des compétences et des parcours professionnels plus lisibles.

En parallèle, Accor renforce ses politiques d’inclusion et de diversité. Cette dimension sociale du plan vise à créer un environnement de travail plus équilibré et à favoriser l’engagement des salariés. Une approche qui s’inscrit dans une logique globale de performance durable.

Enfin, le groupe entend structurer davantage ses dispositifs de suivi RH. L’amélioration des indicateurs liés à l’emploi, à la formation et à la qualité de vie au travail doit permettre d’évaluer l’efficacité du plan dans la durée. Hosting Change apparaît ainsi comme un vecteur de transformation du modèle social d’Accor, au même titre que son ambition environnementale.

Dans cette dynamique, Accor pourrait également renforcer les passerelles entre métiers opérationnels et fonctions liées à la durabilité. L’intégration progressive de critères environnementaux dans les évaluations de performance ouvre la voie à de nouvelles formes de mobilité interne. Cette évolution permettrait aux salariés d’acquérir des compétences transversales, tout en répondant aux besoins croissants du groupe en matière de transition écologique.