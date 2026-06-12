Quatre-vingt-dix ans après l’adoption de la loi sur les congés payés par le Front populaire, l’accès aux vacances demeure un privilège plutôt qu’un droit. Selon une enquête Ipsos réalisée pour le Secours Populaire en mai 2026, plus d’un quart des Français (27%) ne prévoient déjà pas de partir en vacances cet été. L’association révèle qu’un siècle après cette conquête sociale historique, le droit aux vacances reste « hors de portée pour des millions de personnes ».

L’étude, menée auprès de 1 000 personnes représentatives de la population française, dévoile des arbitrages budgétaires douloureux : 51% des répondants ont déjà renoncé à partir en vacances au cours des quatre dernières années pour assurer leurs dépenses vitales. Chez les ouvriers, la proportion grimpe à 38% de non-départs prévus pour l’été 2026.

Vacances : des millions de Français ne peuvent pas se les permettre

Les tensions budgétaires qui pèsent sur les ménages français expliquent largement ces renoncements. Les contraintes financières représentent 61% des motifs de non-départ, loin devant les raisons personnelles, médicales ou professionnelles. Une réalité particulièrement criante qui révèle comment les inégalités sociales se creusent jusque dans l’accès aux loisirs.

« Les vacances constituent une variable d’ajustement pour toute une catégorie de Français », explique Emilie Schaf, membre du Bureau national du Secours populaire en charge des vacances. Les statistiques publiques révèlent que les vacances représentent en moyenne 8% du budget des ménages situés dans le bas de l’échelle des revenus, soit un niveau comparable à leurs dépenses d’énergie avant même la récente envolée des prix.

Pour partir malgré tout, les familles multiplient les sacrifices : 70% des Français préparent tous leurs repas plutôt que de manger au restaurant, 59% partent moins loin que souhaité, 49% raccourcissent la durée de leurs séjours et 44% logent chez des proches pour éviter les frais d’hébergement. Autant de stratégies d’adaptation qui témoignent d’une détermination à maintenir coûte que coûte ce moment de répit.

Un fossé social qui ne se comble pas

Sonia Hoibian, directrice générale du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), livre une analyse sans concession de ces disparités. « Seuls 20% des plus pauvres partent, contre environ 80% des catégories les plus aisées », souligne-t-elle. La sociologue précise que les cadres partent 26 nuits en moyenne contre seulement 11 pour les ouvriers.

Bertrand Réau, sociologue au Conservatoire national des arts et métiers, confirme l’ancrage structurel de ces inégalités : « Depuis trente ou quarante ans, on observe un taux assez stable autour de 40% des Français qui ne partent pas en vacances au cours de l’année. » Le phénomène touche particulièrement les plus jeunes : 34% des 5-19 ans n’ont pas pris de vacances en 2025, avec des écarts criants entre classes sociales. Les familles de cadres partent trois fois plus souvent que les ouvriers, et même six fois plus à l’étranger. Une fracture qui rappelle combien l’accès aux destinations touristiques reste inégal selon les ressources financières des familles.

Un attachement inébranlable malgré les difficultés

Paradoxalement, les difficultés d’accès n’ébranlent pas l’attachement des Français aux congés payés. Selon l’enquête Ipsos, 65% d’entre eux placent les congés payés en deuxième position des lois sociales auxquelles ils sont le plus attachés, juste derrière l’assurance-maladie (75%). Pour 92% des personnes interrogées, il s’agit d’un acquis à préserver, même si 47% estiment qu’il est aujourd’hui menacé.

L’impact psychologique et social des vacances justifie amplement cet attachement. L’étude révèle que 86% des personnes estiment que les vacances leur donnent le moral pour affronter l’année suivante. Plus encore, 95% des Français jugent primordial qu’un enfant parte en vacances pour « découvrir d’autres horizons ». Un consensus qui traverse toutes les catégories sociales, y compris celles qui en sont exclues.

Le secteur associatif en première ligne

Face à ces constats alarmants, les acteurs du tourisme social intensifient leurs efforts. Le Secours populaire, qui organise sa première campagne vacances dès 1946 pour les enfants de la guerre, déploie aujourd’hui un éventail d’actions sur l’ensemble du territoire. La fédération de l’Hérault a accompagné 1 704 personnes vers l’accès aux vacances en 2025, selon les données communiquées par l’association.

Les initiatives se multiplient : séjours en groupe, accueil familial où 17 familles bénévoles ont accueilli des enfants quinze jours cette année, « Journées bonheur » (27 organisées dans l’Hérault en 2025 réunissant 1 037 participants), et « Journées des oubliés des vacances » programmées du 15 au 30 août. Autant d’actions qui témoignent d’une mobilisation nécessaire mais insuffisante face à l’ampleur des besoins.

Les collectivités tentent de colmater les brèches

Les collectivités territoriales s’impliquent également dans la lutte contre ces inégalités. La Région Occitanie a organisé le 13 juin 2026 à Gruissan une grande journée populaire intitulée « Les congés payés, des vacances pour tous », réunissant près de 400 enfants et leurs familles. Pour l’occasion, la région a proposé exceptionnellement des trajets en train régional à 1 euro pendant le week-end, facilitant l’accès à l’événement.

L’initiative s’inscrit dans un cycle mémoriel plus large autour des 90 ans du Front populaire, visant à rappeler que « les droits sociaux acquis au fil de l’histoire sont le fruit de mobilisations collectives et de choix politiques déterminants », selon la communication régionale.

Néanmoins, ces efforts, aussi louables soient-ils, peinent à combler l’ampleur des besoins. Comme le souligne avec lucidité Emilie Schaf du Secours populaire : « Les vacances, c’est mettre à distance les différentes précarités. C’est surtout un marqueur de vie, un moment de rencontres et de découvertes. » Un droit qui, près d’un siècle après sa consécration légale, reste à conquérir pour des millions de Français. Une situation qui questionne la capacité de notre société à garantir l’égalité d’accès aux biens essentiels du bien-être social.