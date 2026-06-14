Une distinction d’État qui consacre l’art français de l’hospitalité

L’hôtellerie de luxe française franchit un nouveau cap avec l’annonce par Atout France de la nouvelle collection 2026 des Palaces de France. Cette distinction d’État, créée en 2010 et située au sommet de la hiérarchie hôtelière, couronne désormais 33 établissements pour les trois prochaines années. Six nouveaux hôtels intègrent ce cercle très fermé, tandis que 27 autres voient leur titre renouvelé.

« Si la France est une destination touristique incontournable pour tous, c’est aussi grâce à l’excellence de l’hospitalité française », a déclaré Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, lors de la cérémonie officielle du 2 juin 2026.

Paris et les régions se partagent les nouvelles consécrations

La promotion 2026 révèle la diversité géographique du luxe hôtelier français. Trois établissements parisiens de premier plan rejoignent cette collection prestigieuse : le Bvlgari Hotel Paris, Cheval Blanc Paris et Fouquet’s Paris, consolidant l’hégémonie de la capitale dans ce secteur d’exception.

Les régions s’imposent néanmoins avec éclat. Les Alpes accueillent le Four Seasons Resort Megève, la Côte d’Azur voit l’Hôtel Martinez Cannes décrocher cette distinction convoitée, tandis que la Champagne fait son entrée historique dans la géographie des palaces avec le Royal Champagne Hôtel & Spa à Champillon.

Pour Julien Gardin, directeur général du Fouquet’s Paris, cette reconnaissance constitue « une récompense de l’engagement quotidien des équipes et de l’excellence de l’hospitalité maison ». Rodolphe Callewaert, directeur général de Bvlgari Hotel Paris, y voit « une vraie continuité dans le travail entamé il y a cinq ans avec les équipes pour atteindre cette distinction ».

Des critères d’excellence qui dépassent le simple cinq étoiles

L’obtention de la distinction palace repose sur un processus rigoureux supervisé par Atout France et la Commission Palace. Le classement cinq étoiles constitue un prérequis, mais ne suffit pas. Les critères d’évaluation embrassent la situation géographique et l’histoire du lieu, la personnalisation du séjour et l’accueil des clients internationaux, la qualité exceptionnelle du service et l’excellence gastronomique, les programmes expérientiels, l’esthétique générale et le bien-être, l’engagement environnemental, ainsi que le rayonnement international et la capacité à incarner l’art de vivre français.

Cette distinction, attribuée pour trois ans, garantit selon Atout France « à la fois sa crédibilité et l’excellence des établissements qui obtiennent ce titre ». Adam Oubuih, directeur général d’Atout France, souligne que cette reconnaissance vient « célébrer l’art français de l’hospitalité » et distingue cette part qui « fait la différence entre l’ordinaire et l’extraordinaire ».

Quatre établissements perdent leur statut prestigieux

Cette annonce intervient dans un contexte de restructuration du paysage hôtelier de luxe français. Quatre établissements prestigieux ont perdu leur statut de palace lors de ce renouvellement : le Park Hyatt Paris-Vendôme, le Mandarin Oriental Paris rue Saint-Honoré, l’Hôtel du Palais à Biarritz et le Byblos à Saint-Tropez.

Cette rétrogradation au statut cinq étoiles standard a constitué, selon Le Figaro, « un coup de massue dans le monde feutré de l’hôtellerie de luxe ». Le ministre Serge Papin a néanmoins précisé que ces établissements « pourront, quand ils le voudront, postuler de nouveau » à la distinction.

Paris domine, les régions s’affirment

La carte des 33 palaces français dessine une géographie du luxe qui dépasse les frontières parisiennes. La capitale conserve sa prééminence avec 13 établissements distingués, confirmant son statut de métropole mondiale du luxe hôtelier. Courchevel s’impose comme la capitale alpine du très grand luxe avec cinq palaces, devançant Megève qui compte désormais un seul établissement. La Côte d’Azur maintient son attractivité traditionnelle, tandis que de nouveaux territoires émergent, comme la Champagne.

Cette répartition reflète la volonté de valoriser la diversité des savoir-faire français en matière d’hospitalité, des grandes maisons patrimoniales aux adresses les plus contemporaines.

Un enjeu économique majeur pour le rayonnement français

L’impact économique de cette distinction dépasse le cadre symbolique. Christian Manteï, président du conseil d’administration d’Atout France, rappelle que les palaces ne sont pas seulement des hôtels spectaculaires, mais des établissements capables de raconter « la France et ses diversités ».

Pour Adam Oubuih, la force du dispositif tient à son caractère unique : « Tout cela est fait sous l’égide de l’État. C’est plus qu’un label, c’est un aimant ». L’ambition affichée vise à faire de la France « la référence du luxe et de l’hospitalité mondiale ».

À l’heure où les Français ajustent leur budget vacances et où les arnaques aux réservations se multiplient, ces établissements d’exception attirent une clientèle internationale fortunée qui vient chercher « un choc esthétique », une relation particulière au patrimoine, aux savoir-faire, au service et à la culture française.

Cette stratégie s’inscrit dans une démarche plus large de promotion du tourisme de luxe français, secteur particulièrement créateur de valeur ajoutée et d’emplois qualifiés. Selon Euronews, ces établissements d’exception contribuent significativement au rayonnement économique et culturel de l’Hexagone à l’international.

La distinction Palace 2026 confirme ainsi la capacité de la France à maintenir son leadership dans l’hôtellerie de luxe mondiale, tout en élargissant sa géographie du prestige au-delà des destinations traditionnelles.