Une crise sanitaire silencieuse frappe un Français sur quatre

Dans un pays qui s’enorgueillit de son système de santé universel, soigner sa santé devient paradoxalement un privilège économique. Selon une enquête Que Choisir Ensemble révélée par RMC en juin 2025, près d’un quart des Français (23%) ont renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières, soit une progression inquiétante de 5 points par rapport à 2023. Derrière ces statistiques se cachent des réalités humaines douloureuses, où le coût des soins transforme la santé en arbitrage budgétaire.

L’enquête révèle également que 36% des Français ont renoncé à un soin faute de réussir à obtenir un rendez-vous médical, tandis que 17% se considèrent physiquement en mauvaise santé, une perception qui s’accentue avec la baisse des revenus. Les consultations dentaires (14%) et les médecins spécialistes (8%) constituent les premiers postes sacrifiés par les ménages en difficulté.

Méthodologie : radiographie d’une France sanitaire fracturée

L’enquête Que Choisir Ensemble s’appuie sur un échantillon représentatif de la population française pour établir ses conclusions sur la relation des Français aux soins de santé. Le sondage interroge directement les pratiques de renoncement aux soins, croisant les données financières avec les comportements de santé réels. L’approche méthodologique permet de distinguer les renoncements liés aux moyens financiers de ceux causés par l’offre de soins insuffisante.

L’institut révèle ainsi une corrélation directe entre niveau de revenus et accès aux soins : plus le revenu annuel diminue, plus la perception d’être en mauvaise santé augmente. Une équation implacable qui dessine les contours d’une France à deux vitesses sanitaires.

Anatomie d’un renoncement : facteurs économiques et structurels

L’analyse du sondage révèle plusieurs mécanismes qui alimentent le renoncement croissant aux soins. L’insuffisance des revenus face au coût croissant des soins non remboursés constitue le premier facteur explicatif. La difficulté d’avance des frais, même pour des soins ultérieurement remboursés, pénalise particulièrement les ménages aux budgets tendus.

La concentration des dépenses de santé en fin de mois, période critique pour les budgets serrés, transforme le calendrier médical en casse-tête financier. L’arbitrage familial privilégiant systématiquement les soins des enfants au détriment de ceux des parents révèle la violence de ces choix imposés.

La pénurie de professionnels de santé complique encore davantage l’accès aux soins, comme le montre l’allongement des délais d’attente aux urgences. Les dépassements d’honoraires et les franchises médicales achèvent de dissuader les plus fragiles économiquement.

Le cercle vicieux de la négligence forcée

Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération hospitalière française, alerte sur les conséquences dramatiques de ce renoncement aux soins : « Ne pas avoir recours aux médecins et renoncer aux soins, c’est probablement développer des complications. Et toute complication peut être délétère pour la personne« .

Le paradoxe économique apparaît ici dans toute sa cruauté : en tentant d’économiser sur les soins préventifs ou de routine, les patients s’exposent à des complications futures bien plus coûteuses. Les pathologies non traitées évoluent vers des formes plus graves nécessitant des interventions lourdes, des hospitalisations prolongées et des traitements onéreux.

Pour soigner efficacement, la précocité d’intervention constitue souvent un facteur déterminant tant pour l’efficacité thérapeutique que pour la maîtrise des coûts. Le renoncement aux soins crée ainsi un effet domino où l’économie initiale se transforme en surcoût collectif.

Une bombe à retardement pour l’économie française

L’ampleur du phénomène questionne la soutenabilité du modèle de santé français. Sur le plan économique, le renoncement aux soins génère plusieurs effets pervers majeurs. L’aggravation des pathologies non traitées augmente mécaniquement les dépenses de santé futures, tant pour les individus que pour la collectivité.

L’impact sur la productivité économique devient significatif : des salariés en mauvaise santé non soignée développent plus d’arrêts maladie, réduisent leur performance professionnelle et peuvent basculer vers l’invalidité. L’absentéisme croissant observé dans les entreprises trouve partiellement sa source dans ce renoncement aux soins préventifs.

Sur le plan sociétal, le phénomène creuse les inégalités de santé et remet en question le principe d’égalité d’accès aux soins, pilier historique du système français. La santé devient progressivement un marqueur social, où la capacité financière détermine l’accès aux traitements. La progression de 5 points en deux ans témoigne d’une accélération préoccupante du phénomène.

Les répercussions s’étendent aux générations futures : des parents qui renoncent à soigner leurs pathologies chroniques transmettent indirectement les conséquences de ces négligences à leurs enfants, tant par l’hérédité que par l’environnement familial dégradé.

Urgence sanitaire : repenser l’accessibilité financière des soins

Face à ces constats alarmants, la question de l’évolution du système de santé français devient pressante. Plusieurs pistes d’amélioration émergent du débat public, depuis le renforcement des dispositifs d’aide au paiement jusqu’à la révision des tarifs de certaines spécialités médicales.

L’enjeu central réside dans la capacité du système à maintenir son universalité tout en s’adaptant aux nouvelles réalités économiques des ménages. La théorie de l’accès universel aux soins se heurte aux contraintes budgétaires du quotidien, comme le montre également la difficulté pour les Français de vivre convenablement.

L’évolution du sondage Que Choisir, avec ses 5 points de progression en deux ans, suggère une accélération du phénomène qui nécessite des réponses structurelles rapides. Sans intervention, la France risque de voir s’installer durablement une médecine à deux vitesses où la capacité à soigner dépendra principalement du niveau de revenus, remettant en cause les fondements même de son modèle social.