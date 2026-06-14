Dallas à 112 euros, Vancouver à 440 euros : les écarts vertigineux de l’hébergement pour la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet sur trois pays (États-Unis, Canada et Mexique), s’annonce déjà comme un casse-tête budgétaire pour les supporters. Une étude menée par Hotels.com révèle des disparités tarifaires spectaculaires : entre Dallas, la destination la plus abordable à 112 euros la nuit, et Vancouver, qui culmine à 440 euros, l’écart atteint plus de 300 euros par nuit d’hôtel.

L’analyse porte sur des recherches d’hébergement effectuées du 10 au 31 mai 2026 pour des séjours couvrant l’intégralité du tournoi. Les résultats dessinent une géographie contrastée des coûts, où la localisation devient un facteur déterminant du budget vacances des passionnés de football.

Le Texas impose sa domination économique

Dallas s’impose comme le choix le plus économique avec 112 euros par nuit en moyenne. La métropole texane bénéficie d’une infrastructure hôtelière développée et d’une capacité d’accueil importante, fruit de son expérience dans l’organisation d’événements sportifs majeurs. Houston suit de près avec 140 euros par nuit, tandis que Monterrey, au Mexique, complète le podium des destinations abordables avec 144 euros.

Mexico City maintient des tarifs contenus à 177 euros par nuit, suivie par Kansas City (183 euros) et Toronto (197 euros). Selon l’analyse de Capital, Los Angeles demeure paradoxalement la destination la plus recherchée par les supporters français, malgré un tarif moyen de 206 euros la nuit.

Vancouver et la côte Ouest hors de prix

À l’opposé, Vancouver impose des tarifs prohibitifs avec 440 euros par nuit en moyenne. La ville canadienne cristallise les tensions d’un marché hôtelier déjà sous pression, amplifié par l’afflux attendu de supporters internationaux. Boston (351 euros) et Miami (296 euros) complètent le classement des destinations les plus onéreuses.

Ces écarts spectaculaires illustrent les déséquilibres entre offre et demande dans les différentes régions d’Amérique du Nord. Là où Vancouver souffre d’une capacité d’hébergement limitée face à une attractivité touristique forte, Dallas profite d’une infrastructure plus étoffée et d’une concurrence accrue entre établissements.

Des solutions pour les retardataires

Pour les supporters qui s’organisent tardivement, certaines options subsistent. Selon Le Figaro, plusieurs établissements californiens maintiennent des disponibilités : The Anthem Los Angeles Stadium District près du SoFi Stadium dès 190 dollars la nuit, ou encore H Hotel Los Angeles, proche de l’aéroport LAX, à partir de 220 dollars.

Les professionnels du secteur recommandent de privilégier la proximité des stades plutôt que le prestige de certains quartiers touristiques, particulièrement à Los Angeles où les distances se mesurent davantage en temps de transport qu’en kilomètres. Cette stratégie d’optimisation des déplacements s’avère d’autant plus cruciale que les supporters devront jongler entre plusieurs villes pour suivre leur équipe.

Une géographie économique révélatrice

L’équipe de France, qui affrontera le Sénégal le 16 juin pour son entrée en lice, disputera ses matchs de phase de groupes à Boston, Philadelphie et New York. Pour les supporters français, le choix de la base arrière devient stratégique : entre Dallas et Vancouver, l’écart peut représenter plus de 2 000 euros sur une semaine de séjour.

Cette première Coupe du monde continentale transforme ainsi l’art de suivre son équipe en véritable exercice de planification financière. Les données révélées par Hotels.com traduisent des réalités économiques contrastées entre les régions nord-américaines, où destinations mexicaines et certaines villes du Sud des États-Unis maintiennent des tarifs accessibles, tandis que métropoles canadiennes et villes côtières américaines appliquent une politique tarifaire plus agressive.

Au-delà des enjeux sportifs, cette édition 2026 aux enjeux logistiques inédits dessine déjà les contours d’un événement où la passion du football devra nécessairement se conjuguer avec une gestion rigoureuse des budgets d’hébergement. Les supporters disposent désormais d’une cartographie précise pour optimiser leur expérience nord-américaine selon leurs moyens financiers.