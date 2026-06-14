Ni le frigo ni le placard : où stocker vos œufs quand il fait chaud chez vous, selon le CNPO

Quand les températures montent, la conservation des œufs à la maison redevient une question pratique, surtout depuis leur retour en rayon après plusieurs mois de pénurie. Faut-il les laisser à température ambiante ou les mettre au frigo ? Savoir comment les variations de température agissent sur la coquille aide à préserver leur qualité et leur sécurité.

À savoir sur la conservation

Alice Richard, directrice du Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO), recommande surtout de ne pas alterner entre réfrigération et température ambiante. Le transport des œufs peut créer de la condensation sur la coquille, qui devient alors plus perméable aux bactéries. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) formule la même mise en garde.

Que vous optiez pour le frigo ou pour la température ambiante, gardez le même mode de conservation. Des œufs placés au frigo doivent y rester jusqu’à leur utilisation. Des œufs gardés hors du frigo ne doivent pas être remis au frais ensuite, explique le magazine Notre Temps.

Température idéale et endroits pour stocker

Les œufs se conservent au mieux entre 10 °C et 15 °C. Dans un logement où la température dépasse 25 °C, mieux vaut les garder au frais, car le risque d’exposition aux bactéries augmente. Un cellier ou un garde-manger, à la fois secs et relativement frais, font de bons emplacements.

Où placer les œufs dans le frigo

Quelques règles simples s’appliquent au frigo. Évitez la porte, où la température varie souvent, et rangez les œufs à l’intérieur, dans leur boîte en carton d’origine plutôt que dans des alvéoles en plastique. Comme le rappelle Alice Richard, la porosité de la coquille laisse passer des échanges gazeux : les œufs peuvent capter les odeurs d’aliments forts comme les fromages ou l’ail, ce qui altère le goût des jaunes.

Durée de conservation et comment vérifier la fraîcheur

La date de consommation recommandée (DCR) est en général fixée à 28 jours après la ponte et doit être respectée. Si les règles d’hygiène ont été bien suivies, les œufs restent toutefois consommables plusieurs semaines après cette date.

Pour vérifier la fraîcheur, le test du verre d’eau reste fiable : un œuf frais coule au fond, un œuf moins frais flotte. En cas de doute, optez pour des cuissons longues comme les omelettes ou les œufs durs.

Ne lavez jamais les œufs, afin de préserver la cuticule, la barrière naturelle qui empêche les bactéries de pénétrer. Un chiffon doux suffit pour retirer les salissures sans compromettre la sécurité sanitaire.