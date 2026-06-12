À 75 ans, excédé par les squatteurs, ce retraité vide lui-même son appartement sous les yeux des passants

Le lundi 8 juin, à Niort, un retraité de 75 ans a réglé lui-même le problème de son appartement occupé illégalement. Après des mois d’attente sans résultat, il dit s’être « fait justice lui-même ». Son geste relance la question de l’efficacité des démarches officielles pour récupérer un bien squatté.

Un coup de colère après une situation intenable

Propriétaire de l’appartement depuis plusieurs années, l’homme le voyait occupé par des squatteurs, sans solution en vue. Il affirme avoir multiplié les appels et les signalements aux autorités locales sans jamais obtenir de réponse concrète. Cette inertie l’a poussé à bout, et il parle d’un sentiment d’abandon.

Il a profité de l’absence des occupants pour entrer chez lui. Sous les yeux des passants, il a vidé les lieux et jeté dans la rue les affaires qui s’y trouvaient, vêtements et sacs compris. Une fois l’appartement débarrassé, il a fait changer les serrures pour empêcher le retour des squatteurs.

Les réactions des riverains et des associations

La scène n’est pas passée inaperçue. Plusieurs riverains y ont assisté et ont dit leur malaise devant des procédures légales qu’ils jugent trop longues. Le cas rejoint ce que ressentent beaucoup de propriétaires confrontés à des squatteurs : ils dénoncent la lenteur des démarches pour récupérer leur bien, notamment à cause de la prescription acquisitive.

Les associations, elles, insistent sur le respect du cadre légal et rappellent que se faire justice soi-même peut avoir des conséquences pénales. Ce rappel renvoie au dilemme des propriétaires désemparés.

Une action individuelle qui relance le débat

Par son geste, le retraité face à l’injustice voulait reprendre le contrôle de son bien après des mois de tensions. Les propriétaires dans son cas dénoncent souvent une lourdeur administrative qui freine la récupération de leur logement. Si les démarches avaient abouti, estiment-ils, il n’aurait pas eu à agir de la sorte. Le débat reste vif et met au jour des failles dans le traitement des cas de squat en France.

Dans ces situations, les institutions passent souvent pour passives, ce qui pose la question des améliorations à apporter. Un dialogue entre les autorités, les propriétaires et les associations semble nécessaire pour trouver des solutions plus rapides.

L’affaire, rapportée par Ouest-France et reprise par d’autres médias, laisse en suspens la réaction des autorités compétentes et d’éventuelles suites judiciaires. Elle montre les difficultés que rencontrent certains propriétaires face à l’occupation illégale de leur logement.