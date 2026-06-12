À 75 ans, excédé par les squatteurs, ce retraité vide lui-même son appartement sous les yeux des passants

Un retraité de 75 ans a décidé de reprendre son appartement squatté, après des mois d’inaction des autorités.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
À 75 ans, excédé par les squatteurs, ce retraité vide lui-même son appartement sous les yeux des passants
À 75 ans, excédé par les squatteurs, ce retraité vide lui-même son appartement sous les yeux des passants © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Le lundi 8 juin, à Niort, un retraité de 75 ans a réglé lui-même le problème de son appartement occupé illégalement. Après des mois d’attente sans résultat, il dit s’être « fait justice lui-même ». Son geste relance la question de l’efficacité des démarches officielles pour récupérer un bien squatté.

Un coup de colère après une situation intenable

Propriétaire de l’appartement depuis plusieurs années, l’homme le voyait occupé par des squatteurs, sans solution en vue. Il affirme avoir multiplié les appels et les signalements aux autorités locales sans jamais obtenir de réponse concrète. Cette inertie l’a poussé à bout, et il parle d’un sentiment d’abandon.

Il a profité de l’absence des occupants pour entrer chez lui. Sous les yeux des passants, il a vidé les lieux et jeté dans la rue les affaires qui s’y trouvaient, vêtements et sacs compris. Une fois l’appartement débarrassé, il a fait changer les serrures pour empêcher le retour des squatteurs.

Les réactions des riverains et des associations

La scène n’est pas passée inaperçue. Plusieurs riverains y ont assisté et ont dit leur malaise devant des procédures légales qu’ils jugent trop longues. Le cas rejoint ce que ressentent beaucoup de propriétaires confrontés à des squatteurs : ils dénoncent la lenteur des démarches pour récupérer leur bien, notamment à cause de la prescription acquisitive.

Les associations, elles, insistent sur le respect du cadre légal et rappellent que se faire justice soi-même peut avoir des conséquences pénales. Ce rappel renvoie au dilemme des propriétaires désemparés.

Une action individuelle qui relance le débat

Par son geste, le retraité face à l’injustice voulait reprendre le contrôle de son bien après des mois de tensions. Les propriétaires dans son cas dénoncent souvent une lourdeur administrative qui freine la récupération de leur logement. Si les démarches avaient abouti, estiment-ils, il n’aurait pas eu à agir de la sorte. Le débat reste vif et met au jour des failles dans le traitement des cas de squat en France.

Dans ces situations, les institutions passent souvent pour passives, ce qui pose la question des améliorations à apporter. Un dialogue entre les autorités, les propriétaires et les associations semble nécessaire pour trouver des solutions plus rapides.

L’affaire, rapportée par Ouest-France et reprise par d’autres médias, laisse en suspens la réaction des autorités compétentes et d’éventuelles suites judiciaires. Elle montre les difficultés que rencontrent certains propriétaires face à l’occupation illégale de leur logement.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Factures : un tiers des Français peinent à payer gaz et électricité
ActualitésActualités françaisesEconomieÉconomieFinance Personnelle

Gaz : combien allez-vous payer de plus dès juillet ?

Un garçon de 11 ans prend le volant pour conduire son père acheter de la bière : la police d'Oberkrämer n'en revient toujours pas
Actualités

Un garçon de 11 ans prend le volant pour conduire son père acheter de la bière : la police d’Oberkrämer n’en revient toujours pas

Les Prime Days 2026 démarrent dès juin et durent 5 jours : une aubaine pour les consommateurs
Actualités

Les Prime Days 2026 démarrent dès juin et durent 5 jours : une aubaine pour les consommateurs

50€ d'essence offerts pour venir en vacances : une ville française tente un pari qui divise l'opinion
Actualités

50€ d’essence offerts pour venir en vacances : une ville française tente un pari qui divise l’opinion

Budget 2025 France Hausse Tarifs Billets Davion Consultations Medicales
ActualitésActualités InternationalesÉconomieEconomieEntreprises

Aviation civile : la crise pèse lourd sur les résultats des compagnies

Mauvaise nouvelle pour les Français qui espéraient un été doux : les modèles météo pointent vers une chaleur intense dès le 15 juin
Actualités

Mauvaise nouvelle pour les Français qui espéraient un été doux : les modèles météo pointent vers une chaleur intense dès le 15 juin

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly