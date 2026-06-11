Un garçon de 11 ans prend le volant pour conduire son père acheter de la bière : la police d’Oberkrämer n’en revient toujours pas

Un garçon de 11 ans au volant pour acheter de la bière avec son père en état d’ivresse !

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Nicolas Jean
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Un garçon de 11 ans prend le volant pour conduire son père acheter de la bière : la police d'Oberkrämer n'en revient toujours pas
Un garçon de 11 ans prend le volant pour conduire son père acheter de la bière : la police d’Oberkrämer n’en revient toujours pas © Social Mag
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Dans un épisode pour le moins singulier, un enfant de 11 ans a été vu au volant d’une voiture dans la commune d’Oberkrämer, dans le Land de Brandenburg en Allemagne. Le fait divers a été rapporté par Radio Fritz du rbb, et pose des questions sur la sécurité routière et la responsabilité des adultes. Ce samedi, plusieurs témoins ont alerté les forces de l’ordre après avoir observé la scène à la station-service du district d’Oberhavel.

Ce qui s’est passé à Oberkrämer

Un jour de la semaine encore non précisé, probablement un samedi matin, la situation a surpris les habitants d’Oberkrämer. Vers 08:30, d’après les témoignages, un véhicule roulait avec à son volant un garçon de 11 ans, tandis que son père était installé côté passager. L’inquiétude des passants a poussé plusieurs personnes à appeler la police, qui est rapidement intervenue pour arrêter la voiture près de la station-service.

L’enfant conduisait sous le regard attentif de son père, un homme de 36 ans, qui avait encouragé son fils à prendre le volant. Leur but : acheter de la bière à la station-service. Le père a expliqué qu’il avait déjà consommé de l’alcool, et qu’il avait donc demandé à son fils de conduire.

L’intervention de la police et les suites judiciaires

Après l’intervention, les policiers locaux ont pris les mesures qui s’imposaient. Une fois la voiture immobilisée, le père a été arrêté. Il aurait refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie. Une procédure pénale a été ouverte contre lui pour avoir mis en danger son fils et les autres usagers de la route. À 11 ans, l’enfant ne peut pas être tenu pénalement responsable, il est donc protégé de poursuites.

Les autorités ont communiqué les détails de l’incident aux médias, ce qui a permis une large diffusion de l’affaire. La journaliste Josephin Domaschke, pour Radio Fritz, a relayé ces informations en citant les déclarations des forces de l’ordre : « Les témoins ont informé la police samedi », et « La soif de bière se termine par une plainte pénale ».

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