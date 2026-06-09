50€ d’essence offerts pour venir en vacances : une ville française tente un pari qui divise l’opinion

Les Vallées de Gavarnie offrent 50 € d’essence pour attirer les vacanciers.

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Anthony Jacquot
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50€ d'essence offerts pour venir en vacances : une ville française tente un pari qui divise l'opinion
50€ d’essence offerts pour venir en vacances : une ville française tente un pari qui divise l’opinion © Social Mag
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Face à un démarrage de saison touristique plutôt calme, les Vallées de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, cherchent à relancer la fréquentation. L’indemnité carburant de 50 € pour les visiteurs qui réservent un séjour permettra d’alléger le coût des trajets. Cette opération vise surtout une clientèle régionale encore hésitante, alors que les professionnels observent une baisse de fréquentation.

Une offre pensée pour ramener des vacanciers

Lancée depuis le 29 mai, l’opération concerne les séjours effectués entre le 1er juin et le 31 juillet 2026, mais exclut la période du Tour de France (du 7 au 11 juillet), une fenêtre habituellement très fréquentée, pour éviter toute confusion logistique, confirme Cnews.

Les 100 premiers voyageurs qui auront réservé un séjour de deux nuits minimum dans l’un des hébergements partenaires pourront bénéficier de la carte. La remise s’effectuera dans l’un des offices de tourisme du territoire des Vallées de Gavarnie, après le séjour et sur présentation de la facture. Cette condition garantit que seules les réservations effectivement réalisées pourront prétendre à l’aide.

Le printemps a été particulièrement difficile pour le tourisme local, et les acteurs du secteur espèrent que cette mesure attirera des visiteurs et stimulera l’économie locale. L’analyse réalisée après les vacances de Pâques par La Vie Économique du Sud Ouest montre que près de deux professionnels sur trois ont constaté une baisse de fréquentation par rapport à l’année précédente. En outre, 73 % d’entre eux ont jugé la saison « décevante » ou « très décevante », avec une note de satisfaction générale de 3,56 sur 10.

Les professionnels pointent aussi des difficultés liées aux budgets des ménages et au coût élevé du carburant, un frein identifié par l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Selon Myriam Poublan Belle, l’objectif est double : « Nous souhaitons venir en soutien à l’économie locale et à nos hébergeurs et, par ricochet, nous attendons des retours sur l’ensemble du territoire. »

Ce qu’on attend pour l’été

Pour juin, les perspectives restent sombres pour 45 % des professionnels du secteur. En ciblant directement la dépense liée au déplacement, l’Agence Touristique mise sur un effet d’entraînement : attirer des visiteurs et obtenir de bons retours de la clientèle séduite par cet avantage financier et pratique.

Avec le slogan « Et si cet été, vous faisiez le plein ? », les Vallées de Gavarnie espèrent déclencher un bouche-à-oreille positif qui aidera à redresser la situation locale.

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